Знесуть абсолютно все: у Росії можуть спалахнути потужні бунти
Поки російський диктатор зосереджений на війні проти України, в російських регіонах зростає невдоволення владою та мегаполісами. Ймовірно, у Росії можуть вибухнути бунти.
Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Петро Олещук. За його словами, ми зараз можемо не помічати цього російського невдоволення.
Дивіться також Ненавидять "рускій мір": як з 2014 року змінилися настрої жителів окупованого Донбасу
"Вони, наприклад, через два місяці можуть так вибухнути, що знесуть абсолютно все", – заявив він.
Усе через те, що проблеми в країні-агресорці таки накопичуються.
"І вони можуть бути зараз приховані через репресивну систему, але це не означає, що цих проблем може не бути", – сказав політолог.
Політолог розказав, коли в Росії вибухнуть бунти: дивіться відео
Прогноз зробити складно
Олещук переконаний, що російські повстання таки вибухнуть. Однак, спрогнозувати, коли саме це станеться – складно.
Ми постійно чекаємо – коли ж воно в них там вибухне, а воно в принципі може ще працювати досить непогано достатньо тривалий час,
– зауважив він.
І це все, впевнений політолог, відбувається за інерцією та на основі пригнічення.
"Але може працювати, а потім розвалитися буквально за місяць", – сказав Петро Олещук.
Що відбувається в Росії: останні новини
- Кирило Буданов заявив, що в оточенні російського диктатора розділилися думки. Глава ГУР переконаний, що це ще не розкол. Однак все менше людей підтримують продовження війни. Путін тривалий час "розчищає територію" від тих, хто з ним не згоден.
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що Владімір Путін не вірить у "низовий бунт". Утім, при цьому російський диктатор вже почав розповідати про можливі моделі розпаду Росії.
- Російська агресія може знизитися, якщо проти війни масово буде виступати народ. Є два сценарії, які можуть змінити хід війни Росії проти України.