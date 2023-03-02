Знесуть абсолютно все: у Росії можуть спалахнути потужні бунти

Поки російський диктатор зосереджений на війні проти України, в російських регіонах зростає невдоволення владою та мегаполісами. Ймовірно, у Росії можуть вибухнути бунти.

Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Петро Олещук. За його словами, ми зараз можемо не помічати цього російського невдоволення.

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"Вони, наприклад, через два місяці можуть так вибухнути, що знесуть абсолютно все", – заявив він.

Усе через те, що проблеми в країні-агресорці таки накопичуються.

"І вони можуть бути зараз приховані через репресивну систему, але це не означає, що цих проблем може не бути", – сказав політолог.

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Прогноз зробити складно

Олещук переконаний, що російські повстання таки вибухнуть. Однак, спрогнозувати, коли саме це станеться – складно.

Ми постійно чекаємо – коли ж воно в них там вибухне, а воно в принципі може ще працювати досить непогано достатньо тривалий час,

– зауважив він.

І це все, впевнений політолог, відбувається за інерцією та на основі пригнічення.

"Але може працювати, а потім розвалитися буквально за місяць", – сказав Петро Олещук.

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