Бурба звільнився з військової служби, – ЗМІ

Ексочільник Головного управління розвідки Василь Бурба більше не працює у ЗСУ. Міністр оборони Олексій Резніков 15 грудня підписав відповідний рапорт про звільнення.

За словами самого Бурби, рапорт він подав ще у вересні. Однак тодійшній міністр оборони Андрій Таран його не підписав.

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Новий рапорт

Після нещодавньої відставки Андрія Тарана з посади, Бурба написав новий рапорт про звільнення.

Станом на 15 грудня Резніков задовільнив це клопотання.

Справа "вагнерівців" і заяви Бурби

У серпні 2020 у Білорусі затримали членів приватної військової компанії з Росії – ПВК "Вагнера". Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація, що це нібито стало наслідком провалу спецоперації українських спецслужб. В Офісі Президента все це назвали дезінформацією.

Нова хвиля обговорень теми почалася 7 вересня 2021 року після сюжету CNN про виманювання підозрюваних у воєнних злочинах на Сході України бойовиків ПВК "Вагнера" з території Росії.

Василь Бурба заявляв, що всіх, хто працював над вагнергейтом нібито звільняли.

Володимир Зеленський стверджував, що операцією з вагнерівцями Бурба вирішив зберегти свою посаду. Однак президент не затвердив її, бо "план був непродуманий та загрожував проблемами у відносинах з Туреччиною". Адже літак, яким мали летіти вагнерівці з Мінська до Стамбула і мали посадити у Києві, був турецьких авіаліній.

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Василь Бурба був керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.