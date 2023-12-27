"Відновлення" по-російськи: що відбувається у тимчасово окупованій Луганській області

Росіяни з глибинок приїздять до тимчасово окупованої Луганської області, аби проводити ремонтні роботи. Та усе "відновлення" з боку так званої місцевої влади зводиться до банального розкрадання бюджету.

Про це 24 Каналу зазначив екскерівник Луганської ОДА Сергій Гайдай. Окупанти хизуються "свіжим" ремонтом певних навчальних закладів, який робила Україна до окупації територій росіянами.

Дивіться також "Просто вбили": деталі страшної смерті маленької українки на території Росії

"Критична інфраструктура не відновлюються, щоб проводити якісні роботи. Медицина майже знищена. Цивільних обслуговують тільки у критичних випадках. Антисанітарія – натовпи щурів бігають по містах і люди в квартирах ставлять банальні мишоловки, щоб якось побороти тих пацюків", – сказав Гайдай.

Росіяни приїздять з родинами

Переважна більшість чоловіків, яких росіяни мобілізували на тимчасово окупованій території Луганської області і відправила на фронт, або загинули, або повернулися з певними вадами. Таким чином повноцінно працювати вони не можуть. Натомість приїздять з глибинок Росії так звані представники малих народностей.

"Це якути, буряти. В перші місяці приїздили ремонтні бригади з Підмосков'я. Але були неодноразові випадки, коли військові хотіли їх мобілізувати і відправити на фронт. Інформація швидко розповсюдилася, тому звідти вже не хочуть приїздити", – поділився ексочільник Луганської ОВА.

А от малі народності натомість не володіють інформацією. Їх додатково вкривають пропагандою, мовляв, "українці все розбили", а вони приїдуть ремонтувати. І ті їдуть. Ба більше – навіть не самі.

Вони їдуть навіть зі своїми родинами і залишаються жити. Тобто їм краще в напівзруйнованих наших містах, ніж в себе в Росії,

– наголосив Сергій Гайдай.

Загалом вони проводять певні ремонти, наприклад, доріг, але це на замовлення військових. Вони кажуть, які напрямки треба відремонтувати.

Ситуація в Луганській області: останні новини