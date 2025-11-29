Дороги до пунктів пропуску розглядають для публічно-приватного партнерства, бо їх реконструкція потребує чималих вкладень. Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач в інтерв'ю ЦТС, пише 24 Канал.

Які дороги можуть стати платними?

Особливу увагу в рамках проєкту Connecting Europe Facility приділяють дорогам, які ведуть до пунктів пропуску, оскільки саме вони мають найбільший трафік. Водночас за словами Деркача, для формування ефективної фінансової моделі важливо враховувати інтерес бізнесів та кількість транспортних засобів, які користуватимуться цією дорогою. Це дозволяє зрозуміти, чи буде проєкт вигідним для інвесторів.

Однією з перших платних може стати дорога від Ковеля до пункту пропуску Ягодин – Дорогуськ. Згідно з планом, дорогу мають відремонтувати та розбудувати повноцінну трасу в чотири смуги.

З іншого боку Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля – там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати,

– підсумував Деркач.

Що відомо про майбутній проєкт платних доріг?

За словами Деркача, на 2028 рік планується запуск нового фінансового проєкту Connecting Europe Facility, який передбачає підтримку ініціатив з розвитку інфраструктури на дорогах TEN-T. Сучасні автобани на дорогах TEN-T потребують не просто ремонту, а повноцінного будівництва та масштабної реконструкції.

Довідково! TEN-T (Транс'європейська транспортна мережа) – це інфраструктурний проєкт Європейського Союзу, що має на меті створення єдиної мережі доріг, залізниць, водних шляхів та аеропортів для з'єднання країн ЄС. Україну було включено до цієї мережі у 2017 році.

Такі проєкти вимагають значних вкладень, яких наразі держава не має, і, ймовірно, ще довго не матиме. Тож для фінансування побудови сучасних автобанів розглядається варіант публічного приватного партнерства. Деркач каже, що за новим законодавством вже є можливості для реалізації цього проєкту.

Наразі вивчається декілька варіантів доріг, які можуть впроваджуватись через концесію. Заступник міністра зазначив, що такий підхід дозволить не лише ремонтувати дороги, а й ефективно їх утримувати та розвивати. Він вважає таке рішення найоптимальнішим для залучення інвестицій для дорожньої галузі.

Які нові проєкти ініціювало Мінрозвитку?