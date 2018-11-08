Бути щепленню чи ні: в Україні кількість хворих на кір цьогоріч може стати рекордною

15 людей померли, 36 тисяч – на лікарняних ліжках. За неповний рік. В Україні лютує кір. І це найбільших спалах хвороби за часів незалежності, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. І ще раз наголошують – від небезпечної інфекції може врятувати лише щеплення. Адже хворіють переважно у тих регіонах, де рівень вакцинації найнижчий. Це Івано-Франківська, Закарпатська та Львівська області.

В одній зі шкіл у селищі Рудно на Львівщині тимчасово припинили навчання через несподіваний спалах кору.

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"У понеділок почався перший урок. Підійшла група батьків, які сказали, що в одному класі одразу захворіли 13 учнів. Це 1-А клас. Всього, ми пізніше дізналися, захворіло 17 учнів", – розповів директор школи №74 Михайло Юрків.

Недугу підхопили й учні зі старших класів. У середу захворіли 32 учні та 5 дошкільнят. У місцевій амбулаторії кажуть: за ці дні побільшало відвідувачів.

Щеплення серед дитячого населення і серед дорослого збільшилося. Мами кожен день звертаються в амбулаторію для того, щоб провести вакцинацію,

– зазначила завідувачка амбулаторії сімейної медицини села Рудно Юлія Мокрик.

У сусідньому селищі Зимна Вода ситуація аналогічна. Тут занедужали 13 школярів. Тимчасово призупинили навчання і в Лапаївці.

Спалах кору почався ще 10 жовтня. Освітяни й лікарі зреагували миттєво. Загалом навчання у школах планують відновити з наступної середи, 14 листопада.



Інфекційні хвороби: скільки часу людина заразна

За статистикою Міністерства охорони здоров'я, з початку року від кору в Україні померло 15 людей, 36 тисяч захворіли. Це найвищі показники захворювання за усі роки незалежності. Нині найбільше хворіють на кір в областях, де рівень щеплення найнижчий. Це Івано-Франківська, Закарпатська та Львівська.

В столиці ситуація дещо краща, особливо порівняно із Львівською – 2,5 тисячі хворих проти понад 7 тисяч, проте не всі кияни поспішають вакцинуватись.

Боже борони, навіщо? Здорову їжу вживаємо, з нормальними класними людьми спілкуємось. Так що все слава богу,

– висловилась противниця вакцинації Лариса.

"Я вважаю, що вакцина дає більшу гарантію захисту від хвороби, ніж ризик того, що вакцина спричинить якісь негативні наслідки. Тому я ставлюсь позитивно до вакцинації і навіть жодного разу не задумувалась – чи робити, чи не робити", – розповіла прихильниця вакцинації Марія.

Щеплення проти кору необхідно робити, коли дитині виповнилося рік, потім ще раз у шість років. Вони безкоштовні. В Україні вакцини достатньо, запевняють у МОЗ. І наголошують: лише це допоможе захиститися від хвороби.