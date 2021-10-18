Був у лавах окупантів: на Луганщині судитимуть керівника вагоноремонтного підприємства

На Луганщині скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника вагоноремонтного підприємства. Він у 2014 році за попередньою змовою вступив до збройного формування російських окупантів.

Після цього обвинувачений зі зброєю в руках організовував та ніс службу на блокпостах. Він робив це разом з іншими учасниками незаконного формування.

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Блокпости були розташовані на дорозі між населеними пунктами Слов'яносербськ і Трьохізбенка по обидві сторони автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

Якими були обов'язки обвинуваченого

Чоловік розподіляв функції між учасниками, які несли службу на блокпостах, та контролював діяльність чергових змін.

Також він мав повноваження організовувати та забезпечувати перевірку документів, затримувати людей й проводити обшуки їхнього транспорту.

Після вчинення злочинів чоловік повернувся на підконтрольну уряду України територію. Він очолював кілька підприємств у галузі залізничного транспорту, зокрема державної форми власності.

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