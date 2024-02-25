Був один опозиційний політик, його вбили, – Зеленський про реакцію росіян на смерть Навального

Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024" розповів, чи можливий діалог з росіянами. Він згадав також про смерть російського опозиціонера.

Зеленський прокоментував так звані президентські вибори, які мають відбутися в Росії в березні 2024 року. Також він не обійшов увагою резонансну смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

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Де відповідь російського суспільства

Президент зауважив, що росіяни не відреагували на вбивство Навального, хоча він був їхнім співвітчизником.

Про що мені з ними (росіянами – 24 Канал) говорити. У них був один опозиційний політик (Олексій Навальний – 24 Канал), його вбили. Треба зараз говорити, яким чином, він вбитий – Кремлем вбитий. Де їх відповідь як суспільства, як громадськості, а просто як людей, це ж їх громадянин,

– наголосив президент України.

Зеленський розповів, що нещодавно у спілкуванні з американським журналістом, той запитав президента про смерть Навального.

Чому у мене, запитайте тих людей, він же їхній земляк,

– зазначив глава держави.

Він підкреслив, що росіянам все одно, адже вони "живуть у шорах". А також зазначив, які плани на подальше правління в Росії має Владімір Путін.

"Вони обов'язково підуть на вибори, і ми з вами знаємо результат. Судячи з меседжів, які продукував Кремль, у них всюди звучить "2030". Це вони "закладають" рік, до якого буде працювати відповідна людина", – підкреслив Володимир Зеленський.

Що відомо про смерть Олексія Навального в російській колонії

Російський опозиціонер помер 16 лютого в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Як повідомила російська влада, причиною смерті Навального став тромб.

Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що за даними української розвідки, Навальний дійсно помер через тромб, який відірвався.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи смерть Навального, зазначив, що це "політичне вбивство, за яке вище керівництво Росії має нести відповідальність".