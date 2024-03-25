Окупанти завдали по Одесі балістичного удару. Постраждала рекреаційна зона міста.

Вже ближче до вечора 25 березня противник здійснив підступну атаку на Одесу. Для цього він використав балістичні ракети.

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Подвійний удар

Так, о 17:25 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку з півдня. За хвилину стало відомо, що ракета з території окупованого півострова наближається до Одеси. Вже за кілька секунд у місті пролунав сильний вибух.

О 17:41 в Одесі прогриміли повторні вибухи – росіяни здійснили нові пуски балістики.

Згодом в ОВА повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема вибите скло. Крім того, місцева влада заявила про трьох постраждалих жінок. На щастя, вони отримали не важкі поранення.

Пізніше у Силах оборони Півдня уточнили, що кількість потерпілих зросла до 4. Також там розповіли, що ворог завдав по рекреаційній зоні Одеси подвійного удару балістикою. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо повибило скління.

Окупанти поцілили у столичну художню академію

Вранці російські війська атакували Київ балістичними ракетами з Криму. Противник використав два повітряних засоби. Сили ППО ліквідували їх, втім, уламки ракет впали у кількох районах столиці і пошкодили цивільні об'єкти. Зокрема, на Печерську руйнувань зазнали приміщення художньої академії імені Бойчука. Там цілком зруйновані спортива зала, конгрес-холл та виставковий центр. Відомо, що на момент атаки у закладі йшли пари. Студенти та викладачі не встигли спуститися в укриття.

На щастя, минулося без загиблих. Постраждало 10 осіб. Серед них 2 доправили до лікарні.

Також ЗМІ показали уламки збитої ракети, якою били по Києву. Ймовірно, столицю обстріляли російською гіперзвуковою ракетою "Циркон", яка є найновішою в арсеналі російських загарбників.

Нагадаємо, що вночі окупанти традиційно запускали "Шахеди". Наші захисники збили 8 із 9 ударних БпЛА, якими противник вдарив з Криму. Ворожі дрони знищено у межах Миколаївської та Одеської областей. Там пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.