Був приліт за 10 хвилин після початку тривоги на Хмельниччині, – Ігнат про масштабну тривогу

Окупанти вдень 14 грудня атакували територію України ракетами, які спрямували, зокрема, на Хмельницьку область. Вибухи там пролунали через 10 хвилин після того, як оголосили масштабну тривогу.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів деталі ворожої атаки. Він уточнив, що росіяни здійснювали пуск аеробалістичної ракети "Кинджал", передає 24 Канал.

До теми Росіяни випустили ракети з Міг-31К: на Хмельниччині пролунали вибухи

Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт,

– повідомив Ігнат.

Він не став розкривати деталей, куди саме цілили росіяни, адже ворог це може використовувати у власних цілях.

Ворог тричі за день підіймав МіГ

Окупанти вдень 14 грудня тричі підіймали винищувач МіГ-31К. Вперше ворог підняв 4 борти з аеродрому Саваслейка. Тривогу оголосили об 11:07 й вона тривала майже 2 години – до 12:42. Тоді минулося без пусків.

За кілька годин, о 14:09 у Повітряних силах знову оголосили повітряну тривогу, але українців попередили – ворог запустив "Кинджали". Росіяни атакували Старокостянтинів у Хмельницькій області. близько о 14:20 там пролунав вибух. За попередньою інформацією, росіяни здійснили пуск аеробалістичних ракет з території Липецької області. Тривогу скасували о 14:59.

О 15:35 Повітряні сили знову оголосили тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. О 15:45 українців попередили про пуск ракет у напрямку Києва, Хмельницької та Житомирської областей.

Близько о 15:50 у Києві пролунав потужний вибух.Наразі інформація про руйнування унаслідок російської атаки не надходила.