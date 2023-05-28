Чи був землетрус у Києві: у КМВА просять чекати на коментарі експертів
28 травня 2023, 06:42Читать новость на русском
Під час повітряної тривоги вночі 28 травня жителі Києва повідомляли, що нібито відчули підземні поштовхи. Після цього у мережі почали говорити про землетрус у столиці.
Однак експерти наразі не підтвердили цю інформацію. Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Важливо Полтавщину сколихнув відчутний землетрус
Чи був землетрус у Києві
За словами Шаманова, відповідні служби мають вже згодом з’ясувати, чи справді був землетрус у столиці.
Я бачив у телеграмі, що кияни відчули поштовхи. Однак про це мають казати лише експерти,
– наголосив речник КМВА.
Водночас зауважимо, що Головний центр спеціального контролю, який здійснює сейсмічний моніторинг, про підземні поштовхи у Києві наразі не повідомляв.
Потужні землетруси у світі: що відомо
- Ввечері 26 травня мешканці Полтавської області відчули поштовхи. Причиною цього став землетрус магнітудою 3,5 за шкалою Ріхтера.
- Вранці 14 квітня у Закарпатській області зафіксували землетрус. Він був ледве відчутний. Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 6 кілометрів на схід від міста Іршава, на глибині 7 кілометрів.
- Раніше у Закарпатській області теж стався землетрус. 5 квітня його епіцентр зафіксували неподалік міста Мукачево. Явище не несло загрози для населення.
- Перед цим землетрус у цьому районі зареєстрували 27 лютого 2023 року з магнітудою 3,3. Він так само був невідчутним, тобто людям не загрожував.
- У південному регіоні Італії Молізе пізно ввечері 28 березня стався сильний землетрус. Через стихію люди не ночували вдома.
- До речі, гучні звуки в небі, схожі на гудіння труб чи скрегіт металу, налякали жителів Одеси 26 березня. Очевидці повідомили, що дивний звук виник без жодних на те причин – в небі не було авіації, дронів чи ще чогось.
- У регіоні Гіндукуш в Афганістані 21 березня стався землетрус магнітудою 6,8. Його поштовхи відчули в Пакистані, Індії, Узбекистані і Казахстані.
- Нагадаємо, що 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнув сильний землетрус магнітудою 7,8. Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч осіб.