28 травня нардеп від "Слуги народу" звернувся до Львівської ОДА з вимогою дати пояснення щодо відзначення 77-ї річниці від дня створення Першої української дивізії "Галичина" Української народної армії. На його переконання, це "підміна історичних фактів і легалізація нацизму". На запит Бужанського вже відреагував голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Запит Бужанського деталі

Бужанський подав свій запит за місяць після того, як новина про відзначення річниці створення "Галичини" з’явилася на сайті ЛОДА. У своєму зверненні "слуга народу" розкритикував святкування річниці створення дивізії "Галичина". За його словами, це "підміна історичних фактів та легалізація нацизму". Про це парламентар написав у телеграмі.

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Окрім того, народний обранець попросив надати йому інформацію, хто опублікував новину. Також він має намір дізнатися, чому в публікації немає інформації про "причетність дивізії до Ваффен СС "Галичина".

Про що насправді мовилося в новині про "Галичину" на сайті ЛОДА

Починається публікація з того, що 28 квітня відзначають 77 років від дня створення Першої української дивізії "Галичина" УНА.

"На час створення Дивізії, до неї записалося 84 тисячі українських добровольців, які проживали на території Галичини. Молодь прагнула вчитися військовому ремеслу, аби надалі стати кістяком добре вишколеної та сильної армії відновленої Української держави", – продовжує автор.

Також він нагадав, що під час важких боїв липня 1944 року, упродовж лише кількох днів, на Бродівській, Золочівській та Буській землі з обох боків загинуло понад сто тисяч вояків. Серед них і вояки 14-ї гренадерської дивізії "Галичина".

Зверніть увагу! 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" - це підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943 – 1945 роках. Складався він здебільшого українських греко-католиків, що проживали в Галичині. З 19 квітня 1945 року переукомплектований підрозділ отримав новий статус і нову назву — 1-ша Українська Дивізія УНА.

За словами автора, сьогодні достеменно невідомо, скільки саме дивізійників загинуло під час "Бродівського оточення". За приблизними даними, ця цифра складає приблизно чотири тисячі вбитими та одну тисячу важко пораненими.

"Вони стояли до останнього, бо знали що на цих землях живуть їхні батьки та їхні діти", – наголосили у Львівській ОДА.

Реакція ЛОДА на запит Бужанського

Голова Львівської ОДА Максим Козицький записав відеозвернення. Чиновник підкреслив, відповідно до закону, нардеп може надсилати запити, зокрема до органів державної влади, лише щодо питань, пов’язаних із депутаською діяльністю. Але з тексту звернення Бужанського незрозуміло ані депутатську мету, ані які депутатські питання хоче вирішити нардеп.

"Як голова ЛОДА хочу наголосити, що є неприпустимим використання народним депутатом свого депутатського мандату всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини та громадянина, законним інтересам суспільства і держави, а також в особистих цілях", – підкреслив Козицький.

Також він нагадав, що народні обранці належать до законодавчої гілки влади. Натомість обласні адміністрації – до системи органів виконавчої влади. Тому вони є підзвітними президенту та Кабінету Міністрів.

Мотивацією українських вояків під час вступу до формування Першої української дивізій "Галичина" УНА була не колаборація, а недопущення комунізму та більшовизму на західноукраїнські землі та боротьба за незалежну, соборну українську державу. Тут я повністю згоден із президентом України Володимиром Зеленським, для якого всі, хто захищав незалежність України, є героями,

– резюмував очільник Львівської ОДА.

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Звернення Козицького щодо запиту Бужанського про "Галичину": відео