Обвал будинку у Бєлгороді: росіяни заявили про 9 жертв
У російському місті Бєлгород 12 травня обвалився під'їзд багатоповерхового будинку. Внаслідок інциденту є жертви й постраждалі серед жителів багатоповерхівки та рятувальників.
Наразі на місці обвалу будинку у Бєлгороді продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Тому кількість постраждалих і жертв може ще збільшитися, передає 24 Канал.
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Скільки людей загинули і постраждали у Бєлгороді
Губернатор Бєлгородській області Вячеслав Гладков заявив, що з-під завалів багатоповерхівки у Бєлгороді дістали тіла двох загиблих людей. За даними російських оперативних служб, це тіла чоловікова та жінки.
У міністерстві надзвичайних справ Росії о 18:09 також повідомили, що з-під завалів витягнули ще два тіла загиблих. Через 10 хвилин вдалося визволити ще одне тіло.
Станом на 19:54 кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Бєлгороді сягнула 9 осіб, під завалами знайшли тіла ще 2 людей, яких витягли.
Тим часом росіяни також фіксують кількість постраждалих осіб внаслідок обвалу багатоповерхівки у Бєлгородській області. Зокрема, губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков розповів, що станом на 17:44 внаслідок інциденту у Бєлгороді постраждало 20 осіб, в тому числі й діти.
Що відомо про обвал під'їзду у Бєлгороді
- Вранці 12 травня у Бєлгороді пролунав потужний вибух. Згодом у мережі з'явилися кадри, де видно, що повністю обвалився під'їзд будівлі з першого по десятий поверх. Під завалами опинилися люди.
- Коли рятувальники прибули на місце події, на них обвалився дах цієї житлової забудови, через що вони опинилися під завалами. Пізніше повідомили, що ні волонтери, ні рятувальники не постраждали внаслідок обвалу даху.
- Російські ЗМІ вже класично звинуватили у всьому українську армію. За повідомленнями пропагандистів, "снаряд влучив просто в будинок". Водночас голова Центру протидії дезінформації зауважив, що будинок у Бєлгороді могли підірвати, адже на опублікованих з камер відео не видно падіння об'єктів.
- Цю інформацію також підтверджує й OSINT-аналітик Tendar. Його версіями щодо обвалу будинку у Бєлгороді є: вибух зсередини, вибух газу, обстріл бомбами з півночі, тобто з Росії. Водночас експерт виключив, що будинок могли обстріляти з території України.