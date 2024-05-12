Обвал будинку у Бєлгороді: росіяни заявили про 9 жертв

У російському місті Бєлгород 12 травня обвалився під'їзд багатоповерхового будинку. Внаслідок інциденту є жертви й постраждалі серед жителів багатоповерхівки та рятувальників.

Наразі на місці обвалу будинку у Бєлгороді продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Тому кількість постраждалих і жертв може ще збільшитися, передає 24 Канал.

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Скільки людей загинули і постраждали у Бєлгороді

Губернатор Бєлгородській області Вячеслав Гладков заявив, що з-під завалів багатоповерхівки у Бєлгороді дістали тіла двох загиблих людей. За даними російських оперативних служб, це тіла чоловікова та жінки.

У міністерстві надзвичайних справ Росії о 18:09 також повідомили, що з-під завалів витягнули ще два тіла загиблих. Через 10 хвилин вдалося визволити ще одне тіло.

Станом на 19:54 кількість загиблих внаслідок обвалу будинку у Бєлгороді сягнула 9 осіб, під завалами знайшли тіла ще 2 людей, яких витягли.

Тим часом росіяни також фіксують кількість постраждалих осіб внаслідок обвалу багатоповерхівки у Бєлгородській області. Зокрема, губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков розповів, що станом на 17:44 внаслідок інциденту у Бєлгороді постраждало 20 осіб, в тому числі й діти.

Що відомо про обвал під'їзду у Бєлгороді