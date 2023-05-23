"Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині

На території Бєлгородської області почали відбуватись різноманітні "аномалії". Зокрема, місцеві пишуть про тривоги, вибухи, а російські добровольці заявляють, що Росія скоро буде вільною.

У ніч проти понеділка, 22 травня, почали з'являтись перші повідомлення про те, що в Бєлгороді коїться щось дивне. Детально про "бавовну", захід у регіон Російського добровольчого корпусу та інше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Російські добровольці – на Бєлгородщині та Брянщині: знищений пункт ФСБ, у регіоні чути вибухи

Добровольці у Бєлгороді

У телеграм-каналі Російського добровольчого корпусу близько 09:30 констатували, що ще вночі перетнули кордон з Росії. Як підтвердження цього вони навели відео, на якому видно бійців РДК.

Позаду них видніються знаки з найменуваннями таких населених пунктів, як Безлюдівка Бєлгородської області, а також Чуровичі та Любимівка – Брянської.

Росія скоро буде вільною. Ми на Батьківщині. Ми вдома. Час боротьби за свободу Росії настав,

– чути на відео.

Бійці РДК перетнули кордон з Росією: дивіться відеопідтвердження

Що таке РДК Російський добровольчий корпус – це військовий підрозділ ЗСУ, який сформували у серпні 2022 року з етнічних росіян. Входить він до Інтернаціонального легіону ТрО України.

Джерело: Вікіпедія

Через певний час у легіоні "Свобода Росії" закликали жителів Бєлгородщини залишатися вдома та не чинити опір: "Ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько", – написали у батальйоні, що воює на боці ЗСУ.

Близько 13:00 в телеграм-каналі легіону опублікували кадр, на якому видно один з перших прапорів вільної Росії над звільненим містом.



Біло-синьо-білий прапор майоріє над Бєлгородщиною / Фото легіону "Свобода Росії"

Що таке "Свобода Росії" Це легіон, який сформували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення. До його складу входять колишні військові збройних сил Росії, а також чимало білорусів. Головний символ структури – біло-синьо-білий прапор, який став головним атрибутом антивоєнних протестів після 24 лютого. Від РДК легіон відрізняється тим, що в його складі можуть бути колишні російські полонені.

Джерело: Вікіпедія

Власне, згодом добровольці повідомили, що "Свобода Росії" спільно з РДК звільнила населений пункт Козинка на Бєлгородщині, а в Грайворон зайшли передові загони.

Які міста почали звільняти російські добровольці: дивіться на карті

Мережею почали поширювати ролики, на яких можна побачити колони техніки та військових. Окрім того, вражають кадри, на яких палає прикордонний пункт "Грайворон" на Бєлгородщині.

Як горів КПП у Бєлгородській області: дивіться відео з росЗМІ

Військова техніка російських добровольців: дивіться відео РДК

Реакція Росії

Першим було відео екстреного ранкового засідання бєлгородських чиновників щодо "тривожної ситуації" в регіоні. На ньому один з ворожих посадовців говорив про нічну бавовну в регіоні, а потім обмовся, що є також погані новини з однієї з військових частин області.

Влада Бєлгродщини заявила про "погані новини": дивіться відео

Згодом губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що нібито на Бєлгородщині діє диверсійно-розвідувальна група Збройних Сил і відбувається масована інформаційна атака на фоні новин про те, що в Грайворонському районі – обстріли. Разом з тим він констатував, що ніхто з мирних жителів не постраждав.

У Кремлі офіційно відреагували на події лише через декілька годин. Речник Дмітрій Пєсков заявив, що російському диктатору Владімір Путіну повідомлено про спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Ба більше, він стверджує, що мета таких диверсій – "відвернути увагу від Бахмутського напрямку, мінімізувати політичний ефект від "втрати" українською стороною Бахмута". Проте Ганна Маляр 22 травня заявила, що українські захисники контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак" у Бахмуті.

Пояснення української розвідки

У коментарі "Суспільне" речник Головного управління розвідки Андрій Юсов близько 15:00, 22 травня заявив, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців.

Зверніть увагу! В той таки час проєкт "Хочу жить", який покликаний зберегти життя окупантам, що не хочуть воювати проти України, поширив відеозвернення глави ГУР Кирила Буданова. На ньому очільник розвідки говорить російською мовою до окупантів та констатує, що в них є вибір: "Померти або жити".

Зазначимо, що під час своєї промови Буданов не сказав ні слова про ситуацію в Бєлгороді, але знайти зв'язок між роликом та новинами з цього регіону на заході Росії – не складно.

Окрім того, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій у Бєлгородській області.

Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії,

– заявив Подоляк.

Добровольці просуваються углиб Бєлгородської області

Бійці Російського добровольчого корпусу повідомили, що зайшли до міста Грайворон та звільнили прикордонне село Козинка. Нині добровольці просуваються углиб Бєлгородської області.

У мережі публікують кадри, як на Бєлгородщині почали використовувати танки й гелікоптери. На опублікованих кадрах, ймовірно, вертоліт російських бійців скидає теплові пастки в одному із населених пунктів Бєлгородської області.

Згодом пропагандисти повідомили, що під час "звільнення" міста Грайворон поранення отримав заступник голови адміністрації міста та два співробітники МНС. Постраждалих госпіталізували з пораненнями. Їх стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.



Заступник міського голови Анатолій Бляшенко / Фото росЗМІ

Росіяни запровадили план "Едельвейс" у Бєлгороді

У області росіяни терміново запровадили план "Едельвейс" та "Перехоплення". Пропагандисти не перестають звинувачувати у всьому Україну та ЗСУ, а тому збираються розшукувати диверсантів.

Через це оголосили терміновий збір усіх правоохоронців області – поліцейських та співробітників МВС. Росіяни збираються розшукувати диверсантів у регіоні. Ба більше, пропаганда уже заявила, що буцімто "військові з жовтими стрічками" почали викрадати автомобілі у цивільних громадян. Росіяни стверджують, що до області буцімто прорвалися "ДРГ", але в Україні пояснюють, що російського регіону зайшли добровольчі формування росіян, які у кровопролитній війні воюють на боці України.

"Це – добровольчі формування росіян, котрі воюють на боці України. Вони прагнуть повалити путінський режим і припинити війну з Україною", – зауважили у Центрі стратегічних комунікацій.

Згодом паніка росіян лише почала наростати – у регіоні ввели режим "контртерористичної операції". Таке рішення місцева влада ухвалила через те, що їй буцімто привиділися ДРГ, переодягнені у поліцейську форму. Під час такої "операції" правоохоронці можуть перевіряти документи у фізичних осіб, а також призупиняти діяльність небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.

Російські добровольці назвали мету своїх дій

Пресслужба легіону добровольців "Свобода Росії" у коментарі "Суспільному" заявила, що головною метою є демілітаризація Росії у Бєлгородській області.

Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну,

– заявили добровольці.

Окрім того, у легіоні підкреслили, що надалі будуть рухатися у напрямку звільнення усієї території Росії від путінської диктатури. Також на меті "Свобода Росії" має план щодо припинення кровопролитної та загарбницької війни кремлівського режиму в Україні.

Росіяни кинулися втікати з Бєлгорода

Через бойові дії на території Бєлгородської області, росіяни кинулися тікати з регіону – на виїзді 22 травня утворилися величезні затори на дорогах. Місцева влада вже організовує евакуацію з області – відповідні інструкції вже почали транслювати по радіо у Бєлгороді.

Користувачі мережі повідомляють, що у Бєлгородську область також приїжджають колони евакуаційних автобусів. Так, у селі Козинка, яке стоїть на самому кордоні, уже проводять евакуацію населення. У телеграм-каналах пишуть, що у самому селі ситуація "складна". Також місцеві жителі отримують повідомлення про те, що в області неспокійно і через "бавовну" наполегливо радять перейти в укриття.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що майже все населення Гайворонської громади евакуювали. Частина жителів виїжджала власним транспортом, інша – очікувала евакуаційні рейси. Окрім того, влада запевняє, що буцімто всі будинки та майно у них буде охоронятися. Варто зазначити, що влада буцімто й "евакуювала населення", але поки що ніде не розмістила. У мережі повідомляють, що росіяни мають самостійно звернутися до місцевих органів, аби подати заявку на розміщення.

Чи є постраждалі на Бєлгородщині

Кремлівські пропагандисти, якім привиділися диверсанти та ДРГ, повідомили про постраждалих. Губернатор Бєлгородської області маразматично заявив, що нібито через "атаку ДРГ" постраждало 8 осіб. Серед цивільних загиблих немає.

Але на цьому росіяни не зупинилися. Пропагандисти заявили, що буцімто вдалося ліквідувати 39 "диверсантів" та ще кілька осіб – нібито взяли у полон.

"39 диверсантів ліквідовано в результаті боїв у Грайворонівському районі Білгородської області, кілька людей взято в полон", – заявили пропагандисти.

У Держдепі США відреагували на події у Бєлгородській області

У Сполучених Штатах прокоментували події у Бєлгородській області Росії. Там нагадали, що США не дають Україні можливостей та не заохочують до атак по російській території. Речник Держдепу США Метью Міллер запевнили, що Росія розпочала цю війну і саме Росія продовжує нападати на цивільних – цілиться у школи та лікарні, цивільну інфраструктуру.

Там також пояснили, що Україна вправі сама вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції.

"Проте агресором у цій війні є Росія", – зазначив Міллер.

Російські добровольці досі контролюють частину Бєлгородської області

Російський губернатор В'ячеслав Гладков визнав, що Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" станом на 23 травня продовжують контролювати частину Бєлгородської області. Там триває "контртерористична операція".

Операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 квадратних кілометрів

Станом на ранок 23 травня операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 квадратних кілометрів. Такі дані наводить інтерактивна карта DeepState. На тлі заяв бійців Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" про подальше звільнення Росії так звана сіра зона займає площу в 31,07 квадратних кілометрів.

У Росії відкрили 6 справ проти добровольців

У слідчому комітеті Росії заявили, що 22 травня нібито представники "українських збройних формувань" скоїли напад на Грайворонський район Бєлгородської області.

Було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 – терористичний акт, посягання на життя співробітників правоохоронних органів, замах на вбивство, умисне знищення або пошкодження майна, незаконний обіг зброї та вибухових речовин.

План "Едельвейс" у Брянській області

Як повідомляють ворожі медіа, у Брянській області оголосили загальний збір для силовиків. Ймовірно, відбуватиметься збільшення чисельності бійців Росгвардії у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону.

Путін готує промову

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що ситуація у Бєлгородській області викликає "глибоке занепокоєння" та вимагає багато зусиль. Рупор Путіна також заявив, що Кремль не проводитиме спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бєлгородській області. Мовляв, його проведуть планово ближче до кінця тижня.

Безумовно, те, що вчора (22 травня – 24 Канал) сталося, викликає "глибоке занепокоєння". Це вкотре підтверджує, що "українські бойовики" продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас "великих зусиль",

– традиційно збрехав Пєсков.

Разом з тим, речник диктатора натякнув, що Путін соже готувати промову щодо подій на Бєлгородщині. Він може з нею виступити на регулярній нараді з Радбезом у п'ятницю, 26 травня.

А ось хто не забарився з коментарями, так це колишній президент Дмітрій Мєдвєдєв. Він знову почав погрожувати усім ядеркою й звинуватив Київ у брехні. Ба більше, він закликав "ДРГ Києва" знищувати "як щурів" і навіть не брати в полон.

Зрештою, Медведєв дійшов висновку, що за "звільнення" Бєлгородщини відповідальні "спонсори київського режиму – США, ЄС та Британія".

Контртерористичну операцію скасували

Щоб хоч якось заспокоїти населення Бєлгородської області, губернатор Гладков вирішив скасувати режим контртерористичної операції в регіоні. Він почав запевняти, що "всіх диверсантів ліквідували", а "прорив ДРГ на територію Бєлгородської області – зупинений". Режим контртерористичної операції в Бєлгородській області діяв менше ніж одну добу.

Поки Гладков намагається заспокоїти жителів Бєлгородщини й заявляє, що "паніки нєт", його дружина тікає. Її помітили у міжнародному аеропорту, проте куди їде жінка – наразі невідомо.



Дружина Гладкова тікає з Бєлгорода / Фото із соцмереж

На Бєлгородщині хочуть створити "буферну зону"

Вочевидь, кремлівські посіпаки змирилися з "новим статусом" Бєлгородської області, оскільки вже планують створити "буферну зону". Пропагандист Сергій Карнаухов розповів, що "створення буферної зони є вимушеним кроком", оскільки "такий район не вдалося створити на території противника", тобто в Україні. Ба більше, за словами росіянина, таким чином Росія нібито "не показує свою слабкість" та "ні у кого не перепрошує".

Буферна зона – район, що має на меті зберегти два або більше інших районів держав на відстані один від одного. Буферні зони можуть створюватися для запобігання насильству, захисту довкілля, захисту житлових та комерційних зон від промислових аварій або стихійних лих, війни тощо.

В Україні вже відреагували на ідею росіян. Так, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова підписати договір про створення "буферної зони".

Разом з тим, він підкреслив, що наразі головна стратегічна ціль Росії – спробувати втримати Бєлгородську, Курську та Воронезьку області, а також Краснодарський край. Саме тому, на його думку, росіяни почали говорити про створення так званої "буферної зони" на кордоні з України.

Ми навіть договір підпишемо: "демілітаризована зона" на 100 кілометрів до кордону з Україною, але на території Росії,

– заявив Подоляк.

Детально про "бавовну"