Росіянам загрожує катастрофа в Бахмуті: чи змінять ситуацію на фронті події під Бєлгородом

Цікаві події в Бєлгородській області, очевидно, створюють проблеми для російських окупантів. Якщо на це не реагувати, то такі рейдові дії траплятимуться все частіше.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. За його словами, ситуація в Бєлгороді та населених пунктах поблизу точно привернула увагу окупантів. У них може виникнути цікава проблема.

До теми "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині

Росіянам може загрожувати катастрофа під Бахмутом

Як наголосив Самусь, росіяни змушені реагувати на появу Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області. Туди потрібно залучати резерви.

Якщо росіяни не приділятимуть цьому уваги, рейдові дії будуть поширюватися. Це створює додаткові дестабілізаційні фактори, і цей тиск певним чином отримає політичний аспект. Як певні групи, які ідентифікують себе представниками демократичної Росії майбутнього, можуть контролювати щось на території путінської Росії? Це – тиск на самого Путіна,

– розповів Самусь.

Паралельно в окупантів не така й добра ситуація в Бахмуті. Вони досі не змогли повністю окупувати місто. А підрозділи Сил оборони України продовжують просуватися по флангах та займати панівні висоти.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили інформацію, що за майже 10 місяців боїв на Бахмутському напрямку окупанти втратили понад 100 тисяч особового складу . Йдеться як про знищених росіян, так і про поранених.

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Це з часом може призвести до ситуації, коли українські військові буквально знищуватимуть угруповання окупантів в місті за допомогою артилерії. А в певний момент може трапитися і оточення загарбників. Росіяни теж потребують резерви на цьому напрямку.

Бахмут вимагатиме від росіян підвищеної уваги з точки зору резервів. Не надішлють резерви – може бути катастрофа для окупантів в Бахмуті. Не дадуть резерви на Бєлгородську область – тоді рейдові дії будуть поширюватися,

– підкреслив Самусь.

Що відбувається у Бахмуті: коротко