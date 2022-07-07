Жителі Бєлгорода стривожені, – Яковенко про реакції на провокації з боку росії

Коли чергова тактика окупантів не спрацьовує, вони вдаються до провокацій. Нещодавно російські бойовики обстріляли власну територію – місто Бєлгород, аби звинуватити у цьому ЗСУ.

Жителі міста стривожені, значна частина виїжджає. Про це 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко.

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Пропаганда дієва

За словами Яковенка, посіяти паніку серед простого народу більше ніж вдається. У цьому беруть участь голови регіону, які буцім-то не розуміють, за що "українці їх обстрілюють".

Коли з території Бєлгородської області обстрілюють українські міста – це нормально. А якщо у відповідь прилітає… Звісно, керівники точно знають, що по Бєлгороду стріляють не ЗСУ, а росіяни. Однак спробувати посіяти цю паніку та обурення серед людей на кшталт "А нас за що?" – це, безумовно, дієва річ,

– пояснив він.

Він додав, що точно оцінити ефективність пропаганди неможливо. Але те, що в цілому вона дієва – історичний факт.

"Велика кількість росіян сьогодні зомбовані цією пропагандою. Вони перебувають під дією цього важкого наркотику", – резюмував Яковенко.

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