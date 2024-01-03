У Бєлгороді виявили боєприпас, що не розірвався: жителів прилеглих будинків евакуюють

Пізно ввечері 2 січня та вранці наступного дня у російський Бєлгород завітала "бавовна". Мешканці міста, що неподалік від російсько-українського кордону скаржились на вибухи.

Вже 3 серпня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков закликав росіян бути обережними. Зокрема, через ймовірне падіння частин боєприпасів, що не розірвалися, пише 24 Канал.

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Чому тривожно у Бєлгороді

Губернатор Бєлгорода заявив, що нібито один з боєприпасів, що не розірвався, сапери виявили 3 січня на вулиці Червоноармійській. Вибухотехніки міноборони Росії буцімто ухвалювали рішення про його утилізацію.

Оперативний штаб ухвалив рішення провести евакуацію 323 індивідуальних будинків у радіусі 500 метрів. За попередніми даними, це близько 600 осіб,

– заявив Гладков.

За його даними, ще 2 боєприпаси вороги знайшли в мікрорайоні Улітка. За словами російської влади, їх перевіряли сапери.

"Місце обстеження оточене. Після результатів дослідження прийматимемо рішення про подальші дії. Алгоритм доведемо додатково", – запевнив Гладков.

Що відомо про "бавовну" в Бєлгороді