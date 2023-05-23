"Привіт із Бахмута": у мережі показали, чим займаються добровольці на Бєлгородщині

Поки у Кремлі "вкрай стурбовані" через ситуацію у Бєлгородській області, російські добровольці продовжують операцію. Власне, вони "звільняють" населені пункти на заході поки путінської держави задля створення "безпекової зони".

У понеділок, 22 травня, бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" розпочали операцію з демілітаризації Бєлгородщини та інших регіонів. Водночас прессекретар президента Путіна заявив, що з "неабиякою стурбованістю" у Москві спостерігають за тим, що відбувається. Більше – у матеріалі 24 Каналу.

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"Росія буде вільною!"

Уже 23 травня в мережі почали з'являтися світлини та відео з перших "звільнених" населених пунктів Росії. На одному з роликів видно, що російські добровольці написали на стіні будівлі: "Привіт з Бахмута".

Очевидно, це такий "стьоб" загарбників стосовно їхніх заяв щодо нібито "взяття" міста-фортеці на Донеччині.

Що відбувається у Бєлгородській області: дивіться відео

Разом з тим з'явилися інші світлини, на яких видно військових добровольчих батальйонів з їхнім прапором. З цих кадрів справді стає очевидним, що "звільнення" усієї Росії – не за горами.

Легіон та РДК продовжують звільняти Бєлгородську область. За Росію! За волю,

– також зазначали в легіоні "Свобода Росії".

Російські добровольці на Бєлгородщині / фото з телеграм-каналів

Офіційних повідомлень від Генштабу стосовно того, що російські окупанти "контролюють" Бахмут на Донеччині, – не було. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий неодноразово наголошував , що окупанти постійно заявляють про "взяття" міста, а в той таки час ЗСУ продовжують наступ на флангах, і це – доконаний факт.

Як добровольці "звільняли" Бєлгородщину: переглядайте відео

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