У Бєлгородській області спалахнув об'єкт, що належить міноборони Росії

У російській Бєлгородській області 1 травня вкотре почули вибухи. Там спалахнув об'єкт, який належить Міністерству оборони країни-агресора. У мережі пишуть, що палають військові склади ворога.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на губернатора регіону. Перші публікації про це з'явилися приблизно о 16:20.

Нещодавно У російському Бєлгороді знову неспокійно: місцеві пишуть про вибухи

Назвали, ймовірну, точку пожежі

Цей же губернатор згодом повідомив, що зазнала поранень одна людина. Він вказав, що нібито постраждав місцевий мешканець.

Місцеві телеграми згодом повідомили, що пожежа трапилася на військових складах у Томаровці. Це селище міського типу за 30 хвилин їзди від обласного центру.

У мережі оприлюднили кілька відео, де, ймовірно, видно наслідки цієї пожежі. На записах в небо піднімається величезний стовп сірого диму. Проте поки невідомо, чи ці відео зняли саме в Бєлгородській області.

Ймовірні записи пожежі в Бєлгородській області: дивіться відео

Зрозуміли, що почалася війна

На відео, яке зняла жителька одного з місцевих населених пунктів, можна почути вкрай тривожний діалог. Поки долинали звуки вибухів, жінка знімала стовп диму та озвучувала думки.

О господи, руки трясуться. Зовсім близько,

– каже авторка запису.

Проте поряд був цілком спокійний чоловік із дитиною на руках. Він у кінці відео сказав: "ну що, війна почалася".

Ймовірний запис пожежі на складах в Томаровці: дивіться відео