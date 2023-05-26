Російські добровольці лишаються на території Бєлгородської області, – розвідка

В українській розвідці розповіли, що є представники Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії", представники руху опору, які залишаються на території Росії. Адже вони зневірились в інших методах, крім збройної боротьби.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі "Нового відліку" на Суспільному, що російські добровольці досі перебувають у Бєлгородській області Росії, пише 24 Канал. 26 травня легіон "Свобода Росії" повідомив, що за великим рахунком, операція ще не завершена.

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Що відбувається на Бєлгородщині

Андрій Юсов розповів, що є представники Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії", є представники руху опору, який насправді розгортається.

Це люди різні за національним походженням, за якимись ідеологічними позиціями й вподобаннями, але це люди, які зневірились в інших способах, окрім як збройної боротьби, в захист своїх конституційних прав. Так, такі люди залишаються на території, яка називається поки що "Російська Федерація", і їхня географія поширюється, і їхня кількість збільшується,

– пояснив представник нашої розвідки.

За його даними, добровольці бачать як свою задачу – звільнення Бєлгородщини та Росії загалом від режиму Владіміра Путіна. Адже для жителів цих територій, представників різних народів, різних національностей режим російського диктатора – є режимом внутрішньої окупації.

"А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це власне пряма зовнішня окупація – наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", – розповів Андрій Юсов.

Він також пояснив, що назви земель чи навіть їхній статус можуть змінюватись. Тобто:

юридичні та політичні назви територій можуть змінюватися;

в територію Росії входять історично різні землі, які в різні етапи по-різному називались.

"Тому сьогодні назва така. Далі будемо бачити", – підсумував представник розвідки.

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