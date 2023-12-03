Є один пріоритет, – мер Львова пояснив, на що закладено бюджет міста

В Україні прийняли законопроєкт про вилучення частини ПДФО з місцевих бюджетів. Сьогодні наша держава має один пріоритет. Мовиться про забезпечення ЗСУ усім необхідним та виробництво зброї.

Про це 24 Каналу заявив міський голова Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що якщо кошти, які міста віддали, будуть використані для цього, то міська рада це підтримує.

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"Сьогодні є один пріоритет – це виробництво зброї та забезпечення наших військових. Якщо ці кошти, які міста віддали, будуть використані на збільшення виробництва української зброї, снарядів, ми це підтримуємо", – наголосив мер.

Допомога українським бійцям

Андрій Садовий зазначив, що і у 2023 році допомога українським захисником була пріоритетною для Львова. У 2024 році міська рада усіма силами намагатиметься виділити на допомогу ЗСУ до мільярда гривень.

У нас і цього року допомога військовим була пріоритетом. Вона буде пріоритетом і наступного року. Навіть не маючи військового ПДФО, ми зробимо все можливе, щоб до одного мільярда гривень системно виділяти на допомогу,

– сказав він.

Насамперед мовиться про бригади, які базуються у місті Львів. Зокрема, це 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 105-та окрема бригада територіальної оборони та інші підрозділи.

Крім того, мер Львова наголосив на важливості навчання дітей військовій справі.

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