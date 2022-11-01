МВФ підрахував потреби бюджету України: Фурса помітив у цьому позитив

МВФ самостійно підрахував потреби бюджету України й, імовірно, буде допомагати нашій державі. Позитив полягає в тому, що МВФ зробив це самостійно без підказок нашого міністерства.

Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Раніше повідомлялось про те, хто заплатить за повоєнну відбудову України після розвалу Росії.

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Фінансова допомога Україні

Фурса зазначив, що США закладають у свій бюджет на наступний рік додатковий мільярд доларів щомісяця, європейці закладають додаткові 1,5 мільярда євро. Тож, понад 3 мільярди щомісяця ми вже майже гарантовано отримуватимемо. Це майже всі наші потреби, якщо дивитись на бюджет.

МФВ називає трохи більшу суму, бо вона включає ще й відновлення. Не тільки фінансування поточних витрат, а й майбутні витрати на відновлення. Добре, що МВФ озвучив ці цифри, а не український мінфін, бо МВФ озвучив, нехай і фінансує,

– зауважив інвестиційний банкір.

МВФ довіряють більше

Він продовжив, що МВФ довіряють більше. Коли суму називатиме український мінфін, то всім буде зрозуміло, що воно проситиме якомога більше. Сказавши це самостійно, МВФ ніби поставив свою печатку. Тому наш уряд, наш мінфін, разом з Західними партнерами будуть працювати над тим, щоб збільшити підтримку.

"Від 3 мільярдів, які вже майже гарантовані, до 5 мільярдів, які б хотілось отримати. Крім Євросоюзу і США нас може фінансувати ще й Канада, але це не так багато", – наголосив Фурса.

Фурса помітив позитив у тому, що МВФ підрахував потреби бюджету України: дивіться відео

Проблеми з МВФ

За його словами, у співпраці з МВФ можуть бути і невеликі проблеми. МВФ дуже бюрократична організація. У них є правило, якщо ви не можете скласти макрофінансовий прогноз, то ми не можемо фінансувати.

У нас війна, і скласти макрофінансовий прогноз неможливо. Тому, МВФ, можливо, щось дасть, можливо не дасть. Однак ще є Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, інші організації, і можна сподіватись, що сума прописана американцями і європейцями буде зростати,

– підкреслив інвестиційний банкір.

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