Б'ють просто по будинках: у мережі опублікували відео, як окупанти гатять по Щастю

У мережі опублікували кадри, як проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють мирних жителів Щастя на Луганщині. Снаряди влучають прямо у житлові будинки.

Окупанти обстрілюють Щастя ще з 18 лютого. Остання та найбільш інтенсивна атака сталася 21 і 22 числа.

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Жахливі кадри обстрілу Щастя

Усі відео датовано 22 лютого. Шокує те, що усі обстріли сталися посеред білого дня – приблизно о 14:00. Унаслідок атак постраждав не один житловий будинок.

Дивіться відео обстрілів Щастя

"Русский мир" прийшов! Щастя сьогодні", – зауважив автор.

Окупанти цинічно обстріляли Щастя на Луганщині: дивіться відео

Зверніть увагу! За даними Штабу Об'єднаних сил упродовж 22 лютого окупанти обстріляли Щастя 4 рази. Били вони з мінометів калібру 120- та 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Обстріли бойовиками Щастя: що відомо

Проросійські найманці 21 лютого обстріляли Щастя та Врубівку, що на Луганщині. Російські окупанти 4 рази влучили у водозабір, обстріляли район розподільних електромереж.

У результаті обстрілів російських найманців роботу Луганської теплоелектростанції зупинили. Прифронтове місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.

Глава ОДА – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у вечері 21 грудня оперативно скликав позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього обстріл Щастя та пошкодження Луганської ТЕС запропонували визнати надзвичайною ситуацією державного рівня.

Також розглядають евакуацію цивільних.

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