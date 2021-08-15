Є надія, – Чалий припустив, як адміністрація Байдена ставиться до Зеленського

В адміністрації президента США Джо Байдена дуже оптимістичні настрої до нової влади в України. Успіхи та співпрацю з попередниками там поважають, водночас для Володимира Зеленського відкрилися нові можливості.

Таку думку у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною озвучив експосол України в США Валерій Чалий. Американці мають певні очікування щодо співпраці з шостим Президентом України.

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"Є надія на те, що буде абсолютно новий етап і нові можливості", – зазначив Чалий.

Співпраця України та США

За словами експосла, з обранням нового президента в Україні, в США з'явилася надія на нову динаміку. Під час співпраці з попередньою українською владою, не всі зобов'язання були виконані, тож зараз Зеленський має шанс повернути довіру.

У них є очікування, бо на слуху питання протидії Росії та роль України,

– підкреслив Чалий.

Для Джо Байдена візит Зеленського є у певному сенсі іміджевим. Мовиться про внутрішню політичну дискусію при владі США, яка переходить від українського моменту та протидії Росії до питання Китаю та Афганістану.

"Зараз ті, хто вболівають за наші стосунки (зі США – 24 канал), намагаються допомогти, щоби питання України трималося", – зауважив Чалий.

Очікування американців щодо України

Експосол додав, що США очікують від України набагато менше, ніж українці від них. Для них український "порядок денних" зрозумілий, але проривів вони робити не збираються.

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"Вони очікують ініціативності з українського боку, яка підкріплена професіоналізмом, забезпеченням довіри, вмінням виконувати зобов'язання і тими ініціативами, які лягають на сьогоднішні зовнішньополітичні пріоритети США", – наголосив Чалий.

Відтак зустріч Зеленського і Байдена є можливістю не лише особистого контакту, а й розуміння, які реальні дії можуть спільно зробити США та Україна. Завдання України – надати пропозиції та вийти з перемовин із результатом для себе.

Повне інтерв'ю Валерія Чалого дивіться у вівторок, 17 серпня, на 24 каналі. Не пропустіть!