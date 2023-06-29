Запліснявіла голова Пригожина, Путін – у зубах "Вагнера": Charlie Hebdo представив свіжий журнал

Один з найпопулярніших французьких журналів вирішив випустити свіжий випуск зі зображенням на обкладинці Євгенія Пригожина та Владіміра Путіна. Карикатура висміює нікчемне становище президента Росія внаслідок заколоту ватажка ПВК "Вагнера".

Зазначимо, що видання Charlie Hebdo є щотижневою французькою сатиричною газетою, що висміює Кремль від початку російсько-української війни у 2014 році. Свіжий випуск з Пригожиним та Путіним на обкладинці став доступним у середу, 28 червня.

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Пригожин тримає у зубах Путіна

Власне, на карикатурі зображена голова ватажка групи "Вагнера", на якій, очевидно, розцвіла пліснява, тому й вона зелена. Між зубами у Пригожина кремлівський карлик в костюмі з дуже сумним виразом обличчя.

Під цим зображенням можна прочитати французькою: "Ces deux sales cons vont-ils gâcher nos vacances?" – що у перекладі дослівно означає: "Ці двоє брудних ідіотів збираються зіпсувати нам відпустку?"

Ймовірно, тут мається на увазі те, що в Росії цього літа буде не до відпочинку, адже очікується, що на заколоті усе не зупиниться. Себто у французькому виданні натякають, що варто сподіватися на нові заворушення на території ворожої держави в недалекій перспективі.



Свіжа обкладинка видання Charlie Hebdo з Путіним і Пригожиним / charliehebdo.fr

Заколот Пригожина: коротко