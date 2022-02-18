Час більше ніж сприятливий, – Учайкін закликав надати зброї законодавчого статусу

Верховна Рада відхилила 2 законопроєкти про легалізацію зброї. Однак це питання досі залишається актуальним.

Міністр оборони, який фактично очолює силовий блок країни, однозначно висловився, що люди повинні мати зброю для самозахисту. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

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Учайкін: Шанс показати, що нардепи дбають про громадян

За його словами, самозахист передбачений лише в одному із законів, які зараз є у Верховній Раді, – альтернативному № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Це саме той законопроєкт, який підтримує вся спільнота.

Час більше ніж сприятливий (для ухвалення законопроєкту – 24 канал),

– наголосив Учайкін.

Він зауважив, що в народних обранців буде шанс продемонструвати, що вони дбають про громадян України, які повинні мати зброю самозахисту.

Зброя для самозахисту може бути визначальною

Учайкін пояснив, що якщо почнеться повномасштабне вторгнення, то зброя самозахисту для громадян може бути визначальною.

Ми дбаємо про самозахист наших громадян і не боїмося їх. Оскільки вони – вже в таких умовах, що зголошуються до територіальної оборони і фактично готові покласти своє життя на захист країни. Тому ми повинні дозволити їм зброю самозахисту. Георгій Учайкін Голова Української асоціації власників зброї

Учайкін зауважив, що слово "легалізація" є трохи недоречним. Мовиться про те, що обіг зброї в Україні повинен набути законодавчого статусу.

"Це закон, який врегулює всі процеси і, найголовніше, процедуру навчання майбутнього власника зброї. Це є фундамент того, що називається громадська безпека", – додав він.

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