Готують долю Бахмута: Фейгін сказав, як змінився Часів Яр за рік
У березні 2023 року російський наступ на Бахмут перебував на своєму піку. Відтоді ситуація на фронті не стихла, а бої точаться біля міста Часів Яр, що неподалік Бахмута.
Ця територія перебуває під постійними обстрілами, тому людей там майже не залишилося, а більшість будинків зруйновані. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, який побував у місті.
Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія обстріляла Україну 21 і 22 березня
Наскільки змінився Часів Яр
Тут повністю знищені навіть пункти незламності, лікарні й штаби, куди колись привозили місцевих. Все це лише підтверджує, що за рік фронт відчутно наблизився. Місто щодня руйнують обстрілами та КАБами.
Часів Яр і так невеликий населений пункт, а зараз його фактично немає. Тільки заїхавши у місто, я побачив наскільки воно змінилося. Видається, що Росія готує для Часового Яру долю Бахмута,
– розповів Марк Фейгін
Як виглядає Часів Яр / Скриншот з відео
Лише окупантам відомо, що вони робитимуть далі, але наразі все свідчить про те, що росіяни хочуть стерти Часів Яр з лиця землі, а потім зайти на абсолютно пусту територію.
Що відбувається у Часовому Яру: дивіться на карті
Ситуація на Сході: актуальні новини
- На Бахмутському напрямку ворог збільшив використання фугасних авіабомб. Раніше такі випадки були поодинокими, зараз їх понад десять. Бої велися у Кліщіївці, Богданці. Росіяни перейшли до тактики штурмових ударних груп. Вони не шкодують зброї, техніки та людей.
- Ворог намагається прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку. Окупанти підтримують наступальні дії інтенсивним вогнем, застосовують FPV дрони, періодично скидають КАБи. Свої позиції прикривають засобами РЕБ. Українські військові знищують ворожу бронетехніку та піхоту.
- Росія 19 березня вдарила ракетами по місту Селидове на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкоджені 24 будинки, четверо цивільних поранені. Під час удару вони перебували у своїх оселях. За фактом порушення звичаїв війни вже почали судове розслідування.