У ворога 2 мети, – боєць ЗСУ про спроби окупантів захопити Часів Яр

Росія продовжує штурмові дії, аби захопити Часів Яр Донецької області. Окупанти втрачають величезну кількість техніки під час своїх атак. Лише за минулу добу вдалося знищити більш ніж 20 одиниць броньованої техніки на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що ситуація залишається складною. Ворог продовжує штурмові дії, аби захопити Часів Яр. Паралельно тривають удари по флангах. Зокрема активні бойові дії тривають в Іванівському.

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У такий спосіб ворог намагається прикрити лівий фланг та вирівняти лінію зіткнення. Також ворог штурмує в напрямку Богданівки та Кліщіївки – Андріївки.

Щодо Кліщіївки – Андріївки – противник фактичних успіхів на полі бою не мав. Щодо Іванівського. Є кілька вулиць, які переходять з рук в руки. Наша злагоджена робота дає результати. Але і противник тисне. Також активно застосовує керовані авіабомби. Все виглядає так. Противник забирає кілька вулиць; ми вибиваємо. Потім ворог накопичує засоби. І це повторюється раз за разом. Зараз 60% Іванівського перебуває в руках окупантів, 40% – контролюємо ми,

– зазначив Федоренко.

Яка ситуація біля Часового Яру

Як наголосив військовий, за останню добу ворог тактичних успіхів не мав, хоч ситуація була складною. Росіяни залучили близько 30 одиниць броньованої техніки і значну кількість піхоти. Перед тим були авіаудари та артилерійські обстріли.

Але окупанти зазнали значних втрат. До прикладу, лише підрозділ, яким командує Федоренко, за вчора знищив 10 одиниць БМП, ще 2 пошкодив. А також розніс автівку багі, на якій рухалися ворожі штурмовики. Загалом ворог втратив більш ніж 20 одиниць броньованої техніки.

Росіяни розганяють пропаганду та перебільшують свої успіхи, що буцімто вони вже ледь чи не в Часовому Яру. Це робиться з двох причин. Насамперед їм потрібно працювати на електорат, щоб переконувати їх, нібито велика кількість смертей серед росіян – нормальна ціна за їхні "успіхи" на фронті.

Друга причина – стратегічне значення населеного пункту Часів Яр. Думаю, що він таки стратегічний. Адже це панівна висота. В разі захоплення ворог зможе взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та організувати плацдарм для подальшого наступу на Костянтинівку,

– підкреслив військовий.

Є переконання, що ворог не зможе досягнути цих цілей. Але важливо, щоб Україні продовжували допомагати зброєю. Зараз надзвичайно потрібні ППО та ракети до них. Не варто забувати і про F-16, які з відповідним озброєнням допоможуть вибивати ворожу авіацію. Також потрібні далекобійні ракети, якими можна завдавати ударів по тилу окупантів.

Ситуація на фронті: коротко