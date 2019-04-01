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      Частина бізнес-центру "Європа Плаза" у Києві залишиться без світла

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      Відсутність договору на постачання електроенергії означає відключення
      Відсутність договору на постачання електроенергії означає відключення / Trendtwitter

      Частину бізнес-центру "Європа Плаза" у Києві та будмайданчик одного з проектів Войцеховського відключать від світла. Усе через те, що вони не підписали угоди з жодним постачальником електроенергії.

      Як повідомили 24 каналу у ДТЕК, ці об'єкти відключають з 1 квітня на вимогу постачальника "останньої надії" – ДП "Укрінтеренерго".

      Читайте також: Без договору: кого можуть відключити від електропостачання з 1 квітня

      У березні "Укрінтеренерго" подав заявки на відключення від електропостачання соціально-значущих для Києва споживачів:

      • ТОВ "Київська будівельна компанія" (будмайданчик одного з проектів Войцеховського);
      • ТОВ "ТРК" (частина бізнес центру "Європа Плаза").

      До 1 квітня ці підприємства мали знайти собі нового постачальника, згідно із законом про ринок електроенергії. У ДТЕК Київські електромережі зазначили, що станом на 31 березня оператор системи розподілу не отримав повідомлення про укладення ДП "Укрінтеренерго" нових договорів з такими клієнтами на поставку електроенергії за вільними цінами або повідомлення про відкликання заявки на відключення. Тому оператор розподілу зобов'язаний виконати вимоги законодавства, задовольнити заявку постачальника "останньої надії" і відключити вказані об'єкти від електропостачання.

      Що таке постачальник "останньої надії" і хто став його клієнтом?
      З 1 січня 2019 року в Україні вступила в дію реформа ринку електроенергії. Найбільших змін зазнали умови постачання електроенергії для юридичних осіб. Підприємства, організації, установи, чия договірна потужність електроустановок перевищує 150 кВт, мали до 11 грудня 2018 року вибрати собі постачальника електроенергії та укласти з ним договір на ринкових умовах. Компанії, які не знайшли постачальника на новому ринку, згідно зі ст. 64 ЗУ "Про ринок електроенергії" та рішенням Кабінету Міністрів, з 1 січня стали клієнтами постачальника "останньої надії", функції якого по всій території України виконує ДП "Укрінтеренерго". Всього їх, за даними операторів системи розподілу, по всій країні – 1 тисяча 339 споживачів. З 1 квітня організації, які не уклали договори з постачальником електроенергії, мають бути відключені.

      24 канал повідомляв про те, що в зв'язку із закінченням дії договору з постачальником "останньої надії" від електроенергії можуть бути відключені 64 об'єкти у Києві. Але 62 компаніям вдалося знайти нового постачальника.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Електроенергія Ринок електроенергії Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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