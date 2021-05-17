Чаус – маленька граната під українську політику, – Бутусов про появу екссудді

Колишній український суддя-втікач Микола Чаус 17 травня опублікував відео, в якому розповів деталі свого викрадення. Його раптова поява може позначитися як на попередній українській владі, так і на чинній.

Про це в ефірі програми "Між іншим" на 24 каналі розповів головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. І додав, Чаус таким чином створює ідеальну ситуацію для себе.

До теми Чаус несподівано з'явився на відео і розповів про своє викрадення

За словами журналіста, склалася абсолютно безглузда історія. Адже одна з дійсно резонансних кримінальних справ добігала логічного кінця. НАБУ провело розслідування щодо вивезення екссудді з України в Молдову у 2016 році, Вищий антикорупційний суд визначив статус дійових осіб.

До того ж очікувалася екстрадиція Чауса в Україну. Про це Володимир Зеленський говорив з новопризначеною президенткою Молдови Майєю Санду. Юрій Бутусов зауважив, що вона була зацікавлена у видачі колишнього судді нашій країні.

Незрозумілим чином, за 2 тижні до проведення засідання суду в Молдові щодо видачі Чауса, його чомусь викрадають. Ще й люди, які, за повідомленням молдавської поліції, причетні до українських спецслужб,

– зазначив він.

На його думку, ця історія мала бути для чинної влади тріумфом й перемогою. Але чомусь це все – абсолютно заплутано.

Чаус може злити Порошенка і Зеленського, – Бутусов

"Чаус – це маленька граната під українську політику. На підставі його заяв можна залучити до відповідальності Петра Порошенка за вивезення екссудді в Молдову. І Володимира Зеленського – за ввезення зворотнім шляхом", – підкреслив головний редактор "Цензор.НЕТ".

Він вважає, що зливаючи обох президентів, Чаус може піти на угоду зі слідством, вийти сухим з води і наполягати, що є жертвою обставин. Мовляв, він робив і говорив все під тиском колишньої й чинної влади.

Коли він був у Молдові і там тривала процедура екстрадиції, то все, що було зафіксовано в українських судах щодо його хабаря чи можливого вивезення з України – відійшло на другий план. Якщо його передадуть і він потрапить під слідство, детективи НАБУ будуть у повному розпачі,

– відзначив Юрій Бутусов.

І пояснив, що тільки належним чином здобуті докази можуть бути підставою для винесення правового рішення. Якщо збір доказів проводиться не належним чином, то взагалі Європейський суд з прав людини може винести виправдувальний вирок.

Через суддівський імунітет його не змогли затримати, тож українцю вдалось втекти до Молдови

Викрадення екссудді Чауса: головне

3 квітня адвокат Миколи Чауса повідомив, що його підзахисного викрали невідомі. Сталося це у центрі Кишинева. Інцидент навіть потрапив на відео.

Українське МЗС заявило, що Україна не причетна до викрадення екссудді Миколи Чауса у Молдові. Водночас журналісти-розслідувачі "Слідство.Інфо" та RISE Moldova отримали копії паспортів 10 українців, яких молдовські правоохоронці перевіряли у справі щодо зникнення Чауса.

9 травня 2021 року у Молдові затримали одного з підозрюваних у викраденні колишнього українського судді.