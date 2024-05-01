Це було завдання ФСБ та Росії, – чеченський політик розповів про своє викрадення та арешт

Режим Владіміра Путіна є злочинним. Де тільки дотягуються його руки – там починається біда. Потрібно продовжувати боротися проти нього.

Про це 24 Каналу розповів віцепрем'єр уряду ЧРІ, чеченський політик Руслан Кутаєв, зауваживши, що станом на 2000 рік чеченський спротив переважно перебував у горах та лісному масиві. Тоді світ фактично й не знав, які злочини скоїла російська армія в регіоні.

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Тому була потреба в альтернативному джерелі інформації, щоб розповісти світу про злочини режиму. Збіг обставин допоміг Кутаєву познайомитися із правозахисниками, які прибули і до Інгушетії, і до Чечні. Тоді й створили інформаційний центр "Спільнота російсько-чеченської дружби".

Це була перша організація, яку суд заборонив в Росії. Ми дуже багато зробили, щоб розповісти світу про ті злочини, які здійснила російська армія в ЧРІ. Дуже багато фактологічного матеріалу зробили. На основі цього Станіслав Дмитрієвський випустив і російською, і англійською Трибунал злочинів російської влади проти Чеченської республіки,

– сказав Кутаєв.

Того ж часу відомий "рускій патріот" Захар Прілєпін скаржився в прокуратуру, аби проти Кутаєва порушили кримінальну справу через "заклики до екстремізму та тероризму". З часом Кремль почав вважати Кутаєва ворогом високого рівня.

Також у 2003 році у Нижньому Новгороді за участі Кутаєва організували міжрегіональну конференцію, куди запросили громадських діячів, вчених та інших відомих людей. Там вирішили цікаво познущатися з Путіна. За результатами конференції створили Комітет, який запропонував висунути тоді чинного прем'єр-міністра Росії Міхаїла Касьянова кандидатом у президенти Росії.

Що там тільки не сталося. Потім казали, що двох генералів ФСБ з того округу вилаяли. Говорили щось на кшталт "як віцепрем'єр Чечні може проводити конференцію в серці Росії та відкрито робити нападки на чинного президента Путіна",

– розповів Кутаєв.

Росія взагалі не змінилася

З часом все дійшло до того, що ФСБ захопила Кутаєва поблизу будинку, де він проживав. Там одразу склали протокол, що той буцімто чинив опір владі. Але згодом завдяки правозахисникам вдалося дотиснути, аби його відпустили.

Тоді адвокат переконував – якби вдалося посадити навіть на 15 діб, то потім режим "приготував" би кримінальну справу. Щоправда, через роки режим таки помістив на три роки під варту Кутаєва через конференцію щодо депортації чеченців та інгушів.

Режим Путіна керує Росією з 1999 року. Він продовжує скоювати злочини та руйнувати життя мільйонам людей.

Всі переслідування та ув'язнення – це не була імпровізація від чеченської "влади". Це було завдання ФСБ. Боротьба проти режиму триває і сьогодні на різних рівнях. Російська імперії не змінилася за своєю сутністю. Звісно, були якісь послаблення в 1970-80-ті роки. В 1990-ті це все згорнули. Ви, українці, відчували це в 1990-х, коли вибороли незалежність. А далі пішла війна. Це і є сутність ідеології російської імперії; ідеології "руского міра", під яку Росія вбиває людей в Україні та зносить мирні міста та села,

– наголосив Кутаєв.

Ситуація в Росії: коротко