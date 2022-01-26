Чехія погодила поставку Україні 4 тисяч артилерійських снарядів

Уряд Чехії схвалив постачання Україні 4006 артилерійських снарядів. Їх вартість становить близько 37 мільйонів крон.

Чехія планує передати Україні артилерійські снаряди калібру 152 міліметри.

До речі Німеччина хоче передати Україні 5 тисяч військових шоломів

Подарунок для України

Міністерка оборони Яна Чернохова назвала рішення жестом солідарності. За словами Чернохової, Чехія хоче зміцнити обороноздатність України як подарунок.

Ми вже давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії,

– додала чиновниця.

За її словами, Чехія має у розпорядженні широкий спектр варіантів. Наприклад, політична та дипломатична підтримка, а також постачання боєприпасів.

У Міноборони зазначали, що після схвалення допомоги урядом, процедурних проблем не буде. Відтак снаряди мають одразу відправити до України.

Чехія може відправити своїх солдат

Уряд Чехії може відправити своїх військових в Україну. Вони допомагатимуть нашим українській армії протистояти Росії, якщо та нападе.

Проте Чернохова зазначала: військових надішлють, якщо буде відповідний запит. Їх точна кількість невідома.

Допомога Україні від партнерів: останні новини

В Україну має прибути третій борт з летальною зброєю від США. Вона зброя надійде у рамках військової допомоги розміром 200 мільйонів доларів.

23 січня в Україну прибула друга партія – 80 тонн летального озброєння.

Литва та Латвія нададуть Україні американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Держдеп США це дозволив.



Міжнародна допомога Україні / Інфографіка 24 каналу