Чехія погодила поставку Україні 4 тисяч артилерійських снарядів
Джерело:твітер Міноборони Чехії
Уряд Чехії схвалив постачання Україні 4006 артилерійських снарядів. Їх вартість становить близько 37 мільйонів крон.
Чехія планує передати Україні артилерійські снаряди калібру 152 міліметри.
До речі Німеччина хоче передати Україні 5 тисяч військових шоломів
Подарунок для України
Міністерка оборони Яна Чернохова назвала рішення жестом солідарності. За словами Чернохової, Чехія хоче зміцнити обороноздатність України як подарунок.
Ми вже давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії,
– додала чиновниця.
За її словами, Чехія має у розпорядженні широкий спектр варіантів. Наприклад, політична та дипломатична підтримка, а також постачання боєприпасів.
У Міноборони зазначали, що після схвалення допомоги урядом, процедурних проблем не буде. Відтак снаряди мають одразу відправити до України.
Чехія може відправити своїх солдат
Уряд Чехії може відправити своїх військових в Україну. Вони допомагатимуть нашим українській армії протистояти Росії, якщо та нападе.
Проте Чернохова зазначала: військових надішлють, якщо буде відповідний запит. Їх точна кількість невідома.
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Міжнародна допомога Україні / Інфографіка 24 каналу