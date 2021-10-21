У Чехії вперше за 10 днів показали кадри з хворим президентом Земаном: відео з лікарні

У Чехії вперше з 10 жовтня показали президента країни Мілоша Земан. Земан перебуває у лікарні, у важкому стані. Наразі його діагноз – невідомий.

На відео президент Земан підписує документ. Мовиться про наказ про скликання першого засідання нового парламенту.

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Земан – дуже виснажений на відео

Кадри з госпіталізованим Земаном продемонстрував голова офісу президента Вратіслав Мінар на пресконференції.

Кадри продемонстрували на пресконференції

Глава держави виглядає дуже виснаженим та втомленим. Він не спілкується зі своїми відвідувачами та ледве тримає у руках ручку. Мінар пояснив, що відхід Земана від виконання обов'язків відбуватиметься згідно з законом і ніхто маніпулювати цією ситуацію не буде.

За словами голови офісу президента, глава країни доручив перенести вручення державних нагород з 28 жовтня на пізніший термін.

Дивіться відео з Мілошем Земаном:

Зазначимо, що раніше у Сенаті погодились ініціювати процедуру позбавлення Земана президентських повноважень. До такого рішення дійшли у профільному сенатському комітеті.

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