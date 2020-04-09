Чекаємо найсильніший потрясінь з часу Великої депресії, – МВФ про наслідки COVID-19

Через пандемію коронавірусу світова економіка проходить через найсильніші випробування від часів Великої депресії. Однак оцінити реальну глибину кризи все ще складно.

Ймовірно, криза стане наймасштабнішою майже за століття, про це сказала директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Вона зазначила, що глобальна економіка покаже різко негативні темпи зростання в 2020 році.

По суті справи, ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь з моменту Великої депресії (почалася обвалом американського фондового ринку в 1929 році – 24 канал),

– сказала Георгієва.

Наразі немає точного прогнозу падіння світової економіки в 2020 році. Очільниця МВФ зазначила, що чинний прогноз був опублікований менш ніж три місяці тому, але вже далекий від реальності.

Цікаво. Він передбачає зростання на 3,3% в 2020 році і 3,4% в 2021 році в порівнянні з 2,9% в 2019 році.

Георгієва озвучила нову оцінку відтоку коштів портфельних інвесторів з ринків, що розвиваються за останні два місяці – близько 100 мільярдів доларів. За словами глави МВФ, це більш ніж в три рази більше, ніж за такий же період фінансової кризи 2008 року.

За словами глави МВФ, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі 2020 року, то це дозволить поступово згорнути обмежувальні заходи. В такому разі в 2021 році світову економіку чекає "часткове відновлення".

Але знову хочу підкреслити колосальну невизначеність навколо прогнозу: він може бути погіршений в залежності від безлічі різних факторів, включаючи тривалість пандемії",

– додала вона.

"Хороша новина", за її словами, поляга в тому, що уряди різних країн рішуче діють і координують свою політику в умовах пандемії. Бюджетні заходи, прийняті всіма державами світу з моменту початку кризи, МВФ оцінює сумарно в 8 трильйонів доларів.



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