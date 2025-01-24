"Чекають сигналів": у Путіна заявили, що він готовий до контактів з Трампом

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков у п'ятницю, 24 січня, заявив, що Путін готовий до контакту з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. На брифінгу Пєсков прокоментував також інші заяви американського президента.

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Як у Москві коментують заяви Трампа

За словами Пєскова, Владімір Путін готовий до контакту з Дональдом Трампом, а Москва чекає сигналів. Прессектерар кремлівського диктатора додав, що проінформує про можливу розмову вчасно.

На брифінгу Дмітрій Пєсков прокоментував також нещодавні заяви Трампа, у яких президент США погрожував введенням нових санкцій. У відповідь Пєсков сказав, що війна нібито не залежить від цін на нафту, а почалася через так звану "загрозу безпеці Росії та повної відмови Заходу прислухатися до занепокоєнь Москви".

За словами прессекретаря Путіна, Росії та США також необхідно якнайшвидше відновлювати переговори щодо контролю за озброєннями. Водночас Пєсков додав, що потрібно враховувати ядерні потенціали та союзників Вашингтона.

Нагадаємо, днем раніше, 23 січня, Дональд Трамп заявив, що хоче якомога швидше зустрітися з Владіміром Путіним. Американський президент хоче обговорити з російським диктатором припинення війни в Україні.