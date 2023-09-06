Через атаку безпілотниками по Одещині загинула людина

У ніч на 6 вересня Росія масовано атакувала дронами Одеську область. На жаль, одна людина загинула.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що атака на Одеську область відбувалась близько 3-х годин.

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"Шахеди" атакували Ізмаїльський район: загинула людина

За словами Кіпера, російські терористи атакували Ізмаїльський район Одеської області приблизно впродовж 3-х годин.

На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який зазнав важких поранень, помер у лікарні.

Щирі співчуття рідним та близьким,

– написав очільник ОВА.

Крім цього, у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Окупанти пошкодили об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі й агропідприємства.

Окупанти здійснили по Україні міксовану атаку