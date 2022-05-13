Через обстріли окупантів на Херсонщині постраждали 2 дитини

В Україні за час повномасштабної війни поранень зазнали щонайменше 420 дітей. Двоє з них травмувалися 12 травня на Херсонщині.

Ці цифри не є остаточними, адже в регіонах тривають активні бойові дії. Тому встановити точну кількість постраждалих – неможливо.

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Що відомо про постраждалих 12 травня на Херсонщині

Росіяни обстріляли село Добрянка, що у Бериславському районі. Унаслідок цього поранень зазнав 9-річний хлопчик.

У тому ж районі ворог обстріляв село Кар'єрне з реактивних систем залпового вогню "Град". Вогонь окупанти відкрили по колоні автомобілів з цивільними людьми, які хотіли виїхати з окупованої території. Відомо, що постраждала 10-річна дитина, яка сиділа в одній з автівок.

У яких регіонах найбільше жертв та постраждалих серед дітей

У Донецькій області – 139 дітей,

Київській – 116,

Харківській – 99,

Чернігівській – 68,

Херсонській – 48,

Луганській – 45,

Миколаївській – 44,

Запорізькій – 28,

Сумській – 17,

у Києві – 16,

Житомирській області – 15.

Зауважимо, що кількість вбитих дітей становить щонайменше 226 осіб.

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Росіяни вбивають в Україні дітей: останні новини

У лікарні в Дніпрі помер 11-річний хлопчик з Золотого, який перебував у вкрай важкому стані.

Росіяни обстріляли з "Градів" житлові квартали Привілля Луганської області. Через це загинули двоє дітей, ще двоє неповнолітніх та жінка – постраждали.

5 травня під обстріли потрапили волонтери та працівники екопарку в Харкові. Відомо, що вони намагалися евакуювати африканських буйволів. На жаль, загинув 15-річний хлопець, який допомагав батькам. Ще двоє людей зазнали важких поранень.

Під Бучею поліцейські знайшли тіла 10-річної дівчинки та 3 дорослих. Їх вбили російські військові. Попередньо відомо, що дитина загинула від осколкових поранень, внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду.

До теми дивіться відео про те, що Україна домовляється про евакуацію поранених військових з заводу "Азовсталь":