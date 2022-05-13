Через обстріли окупантів на Херсонщині постраждали 2 дитини

13 травня 2022 , 11:15
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс генпрокурора

В Україні за час повномасштабної війни поранень зазнали щонайменше 420 дітей. Двоє з них травмувалися 12 травня на Херсонщині.

Ці цифри не є остаточними, адже в регіонах тривають активні бойові дії. Тому встановити точну кількість постраждалих – неможливо.

Важливо Врятовану з "Азовсталі" 4-річну Алісу вже забрав дядько: дівчинка очікує на зустріч із бабусею

Що відомо про постраждалих 12 травня на Херсонщині

Росіяни обстріляли село Добрянка, що у Бериславському районі. Унаслідок цього поранень зазнав 9-річний хлопчик.

У тому ж районі ворог обстріляв село Кар'єрне з реактивних систем залпового вогню "Град". Вогонь окупанти відкрили по колоні автомобілів з цивільними людьми, які хотіли виїхати з окупованої території. Відомо, що постраждала 10-річна дитина, яка сиділа в одній з автівок.

У яких регіонах найбільше жертв та постраждалих серед дітей

  • У Донецькій області – 139 дітей,
  • Київській – 116,
  • Харківській – 99,
  • Чернігівській – 68,
  • Херсонській – 48,
  • Луганській – 45,
  • Миколаївській – 44,
  • Запорізькій – 28,
  • Сумській – 17,
  • у Києві – 16,
  • Житомирській області – 15.

Зауважимо, що кількість вбитих дітей становить щонайменше 226 осіб.

Читайте також Порятунок бійців з "Азовсталі" та 26 900 знищених окупантів: основне за 79 день війни

Росіяни вбивають в Україні дітей: останні новини

До теми дивіться відео про те, що Україна домовляється про евакуацію поранених військових з заводу "Азовсталь":

 

Автор: Софія Мінджоса