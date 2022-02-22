Через порушення територіальної цілісності України: Боррель закликав терміново зібрати Радбез ООН
Джерело:твітер Жозепа Борреля
Світ активно реагує на визнання Росією бойовиків. Свою позицію висловили і в Європейському Союзі.
Там закликали до термінового скликання Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Відповідну заяву зробив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
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Росія порушила територіальну цілісність України
Він наголосив, що Росія тим, що визнала бойовиків, прямо порушила територіальну цілісність України.
Визнання двох псевдореспублік в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод,
– наголосив Боррель.
За його словами, Євросоюз та партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною.Зауважимо! Раніше Боррель повідомив, що якщо Росія наважить на визнання бойовиків, то на неї чекають наслідки – потужні санкції.
Україна вимагає скликати Радбез ООН
Скликати Радбез ООН вимагає й Україна. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відомо, відповідне звернення вже передали в інституцію.
До речі, США підтримали термінове проведення засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації довкола України.
Як світ реагує на визнання бойовиків
- Наголосив закликати Радбез ООН і президент Франції Еммануель Макрон. Він вважає, що рішення Росії – одностороннє порушення міжнародних домовленостей.
- Сполучені Штати Америки пообіцяли, що державі-агресорці потрібно чекати на відповідь.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц і американський президент Джо Байден вважають, що визнання бойовиків – порушення мінських домовленостей.
- Велика Британія заявила про рішення впровадити нові санкції проти Росії через відповідні дії.
- Засудила визнання бойовиків і президентка Молдови Майя Санду.