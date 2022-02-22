Через порушення територіальної цілісності України: Боррель закликав терміново зібрати Радбез ООН

Світ активно реагує на визнання Росією бойовиків. Свою позицію висловили і в Європейському Союзі.

Там закликали до термінового скликання Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Відповідну заяву зробив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Важливо Визнання бойовиків та реальність війни: що це дасть Путіну

Росія порушила територіальну цілісність України

Він наголосив, що Росія тим, що визнала бойовиків, прямо порушила територіальну цілісність України.

Визнання двох псевдореспублік в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод,

– наголосив Боррель.

За його словами, Євросоюз та партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною.

Україна вимагає скликати Радбез ООН

Раніше Боррель повідомив , що якщо Росія наважить на визнання бойовиків, то на неї чекають наслідки – потужні санкції.

Скликати Радбез ООН вимагає й Україна. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відомо, відповідне звернення вже передали в інституцію.

До речі, США підтримали термінове проведення засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації довкола України.

Як світ реагує на визнання бойовиків