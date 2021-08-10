Через пожежі в Греції оголосили масштабну евакуацію

У Греції вже понад тиждень вирують масштабні лісові пожежі. 10 серпня вогонь підібрався дуже близько до житлових будинків. Через це влада вирішила евакуювати мешканців 12 населених пунктів.

Деталі евакуації населення

Масштабна пожежа вирувала неподалік населених пунктів впродовж 1 години. Після того служба екстреної допомоги надіслала людям повідомлення з проханням евакуюватися.

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На адміністративних межах Еліди-Аркадії працює пожежна команда, щоб вогонь в Гортіне не пройшов через райони Еліди,

– заявив заступник губернатора Еліди Василіс Яннопулос.

Нагадаємо, раніше мешканці північних міст Вотонас та Марафон мусили евакуюватися посеред ночі 6 серпня. Рятувальники не могли чекати до ранку, адже вогонь вже вийшов з-під контролю. Відомо, що полум'я зруйнувало десятки будинків. Крім того, постраждали рятувальники, а мешканці потрапили у лікарню через отруєння димом.

Що відомо про лісові пожежі у Греції

Вогняна стихія накрила країну 31 липня. Згодом у Греції фіксували рекордну спеку – +46 градусів. Гасити полум'я також заважав сильний вітер.

В області Аттика пожежа пошкодила понад 300 будинків. Понад 56 тисяч гектарів лісу в Греції вже згоріли.

Боротися з вогняною стихією допомагають українські рятувальники. Сотня працівників ДСНС врятувала 2 населених пункти.

Лісові пожежі вирують у ще 2 курортних країнах – Туреччині та Чорногорії. Станом на 9 липня турецьким екстреним службам вдалося взяти під контроль майже всі осередки загоряння

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