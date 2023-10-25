Вдарили поблизу атомної станції: приміщення Хмельницької АЕС зазнали пошкоджень

Росія 25 жовтня завдала удару по Хмельниччині. Через атаку дронів-камікадзе поблизу АЕС там повилітали вікна.

Вночі Росія вдарила неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна у двох корпусах станції.

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Лінії електропередач знеструмлено

Постраждали адміністративно-побутовий та лабораторно-побутовий корпуси.

Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області,

– повідомили у Міненерго.

Відновлювальні роботи розпочнуть одразу ж після того, як енергетиків допустять до місця пошкоджень.

Окупанти атакували Хмельниччину