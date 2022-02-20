Через загострення на Донбасі: Польща скликає спецзасідання ОБСЄ
Джерело:твітер Адама Халачинського
Польща заявила, що ініціює проведення спеціального засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Причина – загострення на Донбасі.
Відповідну інформацію оприлюднив постпред Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський. Про це політик написав 20 лютого у своєму твітері.
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Польща ініціювала засідання ОБСЄ
На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ,
– написав Халачинський.
Зокрема політик запевнив, що запросив на нього:
- спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена;
- голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.
Адам Халачинський написав, що вирішення проблем безпеки є основним завданням ОБСЄ.
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- 20 лютого Джо Байден заявив, що скликає засідання ради національної безпеки Білого дому, де обговорять російську ескалацію навколо України.
- 20 лютого, за результатами перемовин Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним, Франція заявила, що домовилися про зустріч робочої групи з урегулювання конфлікту, яка має пройти ввечері 20 лютого.
- Натомість у Литві заявили, що продовження навчань Росії та Білорусі свідчить про підготовку нападу у бік Києва. Ба більше, це переломний момент для безпеки країн НАТО, що межують з Білоруссю: Литви, Польщі, Латвії.
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Повний текст публікації Адама Халачинського
На вимогу України Польща скликає позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ. Я запросив спеціального представника Мікко Кіннунена та голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.