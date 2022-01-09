Через жахливу пожежу в Нью-Йорку загинули майже 20 людей, серед них – діти

У Бронксі, що в Нью-Йорку, відбулася масштабна пожежа. Вона має найгірші наслідки за всю історію міста.

Внаслідок інциденту постраждали понад 60 людей. Життя 32 з них перебувало під загрозою. Про це повідомив мер Нью-Йорка Ерік Адамс.

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Що відомо про пожежу

За його словами, 9 людей отримали травми середньої тяжкості, інші мають легші травми. Постраждалих, серед яких є діти, доставили у 5 міських лікарень.

Внаслідок пожежі в житловому будинку загинуло 19 людей, зокрема 9 дітей.

Цифри – жахливі,

– наголосив Адамс.

Очільник міста впевнено налаштований з'ясувати, що стало причиною спалахування вогню.

У Бронксі спалахнула масштабна пожежа: дивіться відео

Вогонь і дим поширилися дуже швидко: дивіться відео

Вогонь охопив другий і третій поверхи: дивіться відео

Вогонь і дим швидко поширилися

Пожежа сталася у 19-поверховому будинку. Двері квартири, де, за попередньою інформацією, було джерело запалювання, були відчинені. Відтак вогонь і дим швидко поширилися.

Як повідомив глава пожежного департаменту Даніель Нігро, вогонь охопив другий та третій поверхи. Однак дим піднявся і на інші поверхи.

Для того, щоб погасити вогонь, залучали 200 пожежників.

Вогонь спалахнув приблизно о 11:00, а до 14:00 його вже погасили. Пожежі присвоїли максимальну п'яту категорію.



До гасіння пожежі залучали 200 пожежників / Фото пожежного департаменту

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