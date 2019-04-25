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      Через скільки років закон про мову дасть перші результати: відповідь експерта

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      Верховна Рада прийняла закон про мову
      Верховна Рада прийняла закон про мову / 24 канал

      Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови. За законопроект проголосували 278 нардепів. Проте для того, щоб на вулицях міст заговорили українською мовою потрібно більше 10 років.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила перший заступник голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

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      "Якщо на цікавить ситуація, що ми вийдемо на вулицю у Києві і нас оточує україномовне населення. То це не швидше, ніж за 10-15 років", – сказала депутат.

      Якщо ми говоримо про органи державної влади, про сферу обслуговування, то це 5-7 років,
      – заявила народний депутат Ірина Подоляк.

      "Така наша реальність і нам треба самих себе запитати, чи хочемо ми давати поживу націонал-радикалам та ворогам України. Якщо нашою метою є зберегти українську мову і дати можливість людям її використовувати, то мусимо розуміти, що на все потрібен час", – підсумувала депутат.


      Що потрібно знати про закон

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва мовне питання Законодавство Українська мова
      Джерело: 24 канал
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