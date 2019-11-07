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      Черги на кордонах зменшаться: в Україні відремонтують 16 пунктів пропуску

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      16 пунктів пропуску відремонтують в найближчі роки
      16 пунктів пропуску відремонтують в найближчі роки / inlviv.in.ua

      Державна митна служба наступного року планує розпочати ремонт 16 пунктів пропуску в Україні, з них 3 – за гроші польського кредиту. На будівництво та капітальний ремонт пунктів пропуску в проєкті державного бюджету закладено 488 мільйонів гривень.

      Про наміри Держмитниці її керівник Максим Нефьодов повідомив у фейсбуці

      Що планують змінити завдяки ремонту?

      • зменшатити черги;
      • створити комфортні умови для очікування, наприклад, чисті та зручні туалети; 
      • впровадити сучасні системи відеонагляду;
      • обладнати всі пункти пропуску ваговими комплексами.

      Головне, треба робити це системно – створюючи банк проєктів, ранжуючи їх за пріоритетами і будуючи конкретний об‘єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни, 
      – заявив Нефьодов.

      Читайте також: Українська митниця надасть податківцям додаткові повноваження

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      Пункти пропуску, які ремонтуватимуть наступного року

      Ремонт 12 пунктів пропуску планують завершити вже у 2020 році, ще по два – у 2021 і 2022 роках. Крім того, наступного року всі пункти планують обладнати ваговими комплексами.

      Три пункти пропуску відремонтують за міжнародні гроші, ремонт решти пунктів пропуску здійснюватиметься за гроші держбюджету. 

      З польського кредиту профінансують розбудову таких трьох пунктів пропуску на Львівщині: 

      • "Краковець";
      • "Рава-Руська";
      • "Шегині".

      За словами Нефьодова, кредит на реконструкцію цих трьох пунктів пропуску Польща надала Україні ще у 2015 році. Та гроші досі не були освоєні.

      На 12 пунктах планують створити інтегровані системи відеонагляду.

      Також у планах Держмитниці – розробка проєктів землевідводів та проєктно-кошторисної документації по 19 додаткових проєктах.

      держмитниця нефьодов кордон пункти пропуску
      Завдання щодо побудови та ремонту пунктів пропуску

      Зверніть увагу! Наприкінці 2018 року уряд прийняв рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України, поділивши її на державні податкову та митну служби.

      На початку жовтня Кабмін затвердив регіональну структуру Державної митної служби України, скоротивши кількість митниць з 26 до 16.

      Першою митницею нового зразка стала Буковинська митниця, вона вже зареєструвала нову юридичну особу. У Держмитниці сподіваються, що найближчим часом будуть зареєстровані всі 16 митниць уже нової Державної митної служби.

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      Теги: Новини України Державна митна служба Максим Нефьодов Реконструкція Бюджет Бюджет 2020
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