Чергова спроба мігрантів прорвати кордон: білоруси сліпили поляків лазерами

Ввечері 24 листопада нелегальні мігранти здійснили чергову спробу прорвати білорусько-польський кордон. Під час цього білоруські силовики сліпили польських прикордонників лазерами.

Спроба штурму відбулась на ділянці, що що охороняється прикордонною заставою в Черемчі. На прорив пішла група з 200 мігрантів.

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Білоруські солдати сліпили польські служби лазерами

Польські прикордонники повідомили, що при цьому нелегали кидали у них каміння та дерев'яні гілки. Білоруські прикордонники традиційно не зупиняли мігрантів.

Ба більше, вони сліпили своїх польських колег. Для цього білоруські солдати використовували стробоскопи та лазери.

Як нелегали проривали кордон / Дивіться відео від польських прикордонників:

Польща може закрити прикордонні переходи

Раніше відбулось чергове засідання штабу кризового управління щодо ситуації на кордоні. Участь у ньому взяли президент Анджей Дуда та прем'єр Матеуш Моравецький, керівники МВС та МЗС.

Як інформує WNP, у Польщі зазначили, що саме від Білорусі залежить, чи будуть закриті прикордонні переходи. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач наголосив, що Варшава хотіла би, щоб торгівля і надалі функціонувала.

Ситуація на кордоні – це та небезпека, яку ми бачили навколо прикордонних переходів, змусила закрити цей перехід (у Кузьниці). Ми абсолютно сповнені рішучості убезпечити польський кордон. Якщо ситуація загостриться, буде необхідно закрити подальші пункти пропуску кордону,

– сказав Пшидач.

Польська влада каже, що співпрацює з європейськими партнерами. Дипломатичні зусилля триватимуть доти, доки не відбудеться деескалація.

Раніше Поламали огорожу: мігранти вночі знову намагалися прорватися крізь кордон до Польщі

Коротко про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі:

На кордоні вночі 24 листопада поранили польського військового. Інцидент трапився під час штурму кордону.

Раніше нелегали одразу двічі проривали межу між країнами. На штурм пішли близько 100 осіб.

Тим часом Євросоюз пообіцяв внести в "чорний список" ті туристичні компанії, які сприяють потоку біженців.

ВООЗ хоче мобілізувати сили задля допомоги нелегалам.

Текст публікації Прикордонної служби Польщі:

Вчора, 24 листопада, на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі, група з понад 200 осіб силоміць перетнула польсько-білоруський кордон. У польські служби кидали каміння та дерев'яні гілки, білоруські солдати стробоскопами та лазерами засліпили польські служби.