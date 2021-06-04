Реальна боротьба чи "звичайний пшик": що парламентські фракції думають про закон про олігархів

Напередодні президент Володимир Зеленський вніс як невідкладний на розгляд парламенту законопроєкт про деолігархізацію. Цей документ викликав бурю обговорень та критики.

Попри те, що закон є важливим кроком на шляху деолігархізації, він викликає чимало побоювань в українських політиків. Що думають про законопроєкт Зеленського основні політичні сили – читайте далі.

Важливо Законопроєкт Зеленського про олігархів вже надійшов на розгляд комітету Ради

"Слуга народу"

Джерело: пресслужба "Слуги народу"

У президентській партії наголосили, що законопроєкт про деолігархізацію має на меті забезпечення інтересів та національної безпеки України. Про це заявив член Комітету з питань нацбезпеки та представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Президент вважає, що особи, які підпадають під ознаки, визначені цим законом – створюють реальну загрозу національній безпеці України. А тому має бути відповідний реєстр таких осіб,

– сказав народний депутат.

Він пояснив, що реєстр вестиме РНБО, адже саме вона є координаційним органом з питань національної безпеки. Пропозиції про включення особи до реєстру олігархів подає Кабінет Міністрів або члени РНБО.

"Європейська Солідарність"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що законопроєкт Володимира Зеленського щодо статусу олігарха є важливим кроком на шляху деолігархізації. Водночас цей процес потребує додаткових законодавчих важелів.

Джерело: пресслужба ЄС у коментарі "Українській правді"

Партія, очільником якої є колишній лідер України Петро Порошенко, вважає, що це документ спрямований виключно проти їхнього лідера. В ЄС звинуватили президента Зеленського у тому, що він "намагається будь-яким способом позбутися Порошенка".

Цей законопроєкт має на меті захоплення влади шляхом присвоєння Зеленському позаконституційних диктаторських повноважень. На жаль, цей законопроєкт викликає абсолютно тотожні аналогії з сучасною Росією та Білоруссю,

– підкреслили у пресслужбі партії.

Водночас у партії Порошенка визнали, що державі дійсно потрібно докладати зусиль для зменшення впливу великого бізнесу на ухвалення бюджетних та політичних рішень, але робити це треба "завдяки системним змінам в антимонопольному та антикорупційному законодавстві".

Насамкінець у партії заявили, що Зеленський став президентом "саме на гроші олігарха Коломойського" і прийшов до влади "завдяки потужній підтримці телеканалів Коломойського, Медведчука та інших олігархів".

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"Голос"

Джерело: пресслужба "Голосу"

Народна депутатка та лідерка партії "Голос" Кіра Рудик наголосила, що проєкт закону не містить реальних змін та не допоможе боротись з олігархами.

Ми стільки розмовляли про цей законопроєкт, а коли побачили його, виявилось, що це абсолютний "пшик". Законопроєкт Зеленського суто популістичний, створений лише для того, щоб сказати: президент робить щось у цьому напрямку,

– вважає депутатка.

За її словами, президентський законопроєкт про олігархів містить велику кількість неточностей і незрозумілих пунктів. Мета документу, скоріше, не боротись з олігархами, а "отримати можливість застосовувати санкції на свій розсуд".

Крім того, політикиня звернула увагу, що законопроєкт про олігархів значно збільшує повноваження РНБО, що є спробою влади замінити суди та правоохоронні органи.

"Батьківщина"

Джерело: пресслужба "Батьківщини"

Народний депутат "Батьківщини" Сергій Євтушок також не вірить в ефективність законопроєкту про деолігархізацію. Він зазначив, що документ навряд чи допоможе збільшити надходження до бюджету. Водночас нардеп вважає закон "іміджевим і орієнтований на отримання електоральної підтримки главі держави".

Сергій Євтушок переконаний, що гроші в бюджеті з'являться тоді, коли антикорупційні органи виконуватимуть свої функції, а в парламенті й уряді – не буде лобістських історій.

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У поданому президентом законопроєкті міститься визначення олігархів як осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору. Як пояснив Сергій Євтушок, якщо цей закон набуде чинності, власники телеканалів просто переоформлять їх на довірених осіб або родичів.

"Опозиційна платформа – За життя"

Джерело: пресслужба ОПЗЖ

В ОПЗЖ підкреслили, що таким законом президент Зеленський "намагається відвернути увагу суспільства, влаштовуючи переслідування неугодних". Таку думку озвучив співголова фракції Юрій Бойко.

Законопроєкт про олігархів – суто популістський. Якогось раціонального зерна в ньому немає. Замість нього потрібно ухвалити закон про тих, хто не виконує передвиборчі обіцянки,

– зазначив Бойко.

Видання "Слово і діло" дослідило виконання передвиборчих обіцянок різних партій у період з 1 вересня 2020 по 29 січня 2021 року. Згідно з результатами, ОПЗЖ виконала лише 1% обіцяного, а "Слуга народу" – 11%.



Як партії виконували свої політичні обіцянки / Інфографіка "Слово і діло"

Що передбачає законопроєкт про олігархів

Документ має 13 сторінок та 10 статей. За словами Зеленського, цей документ є одним з пріоритетів. Його завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Як сказав радник голови Офісу Президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк, цей документ покликаний:

захистити суспільство від деструктивного впливу олігархів;

змінити традиційну систему тіньових взаємовідносин між олігархами й публічними політичними суб'єктами.

Подоляк додав, що декларуванню підлягатиме навіть сам факт контактів між олігархом і чиновниками, депутатами, суддями, володарями вищих військових звань, керівниками політичних органів. Водночас Федір Веніславський також зазначив, що в реєстр олігархів потраплять особи, які відповідають щонайменше трьом із чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

вартість усіх сукупних активів цієї особи має перевищувати 1 мільйон прожиткових мінімумів, тобто приблизно 2,3 мільярда гривень.

Якщо ж особа з часом позбудеться відповідності цим критеріям, її зможуть виключити з реєстру.