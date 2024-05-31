Черговий результат скоординованих дій: Сили оборони успішно атакували порт "Кавказ"
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони успішно атакували порт "Кавказ" в Краснодарському краї. Внаслідок роботи українських захисників уражено поромну переправу і нафтовий термінал.
Окупанти від ночі бідкалися на потужні вибухи в Краснодарському краї. Місцева влада повідомила, що внаслідок атаки спалахнули пожежі на нафтобазі.
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ЗСУ успішно атакували порт "Кавказ"
У Генштабі ЗСУ повідомили, що в результаті скоординованих дій Сил оборони завдано влучних ударів по терміналах у Краснодарському краї. Так, ударна група угруповання сил і засобів ВМС ЗСУ уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ".
До слова, атакували об'єкти в Краснодарському краї наступної ночі після того, як ЗСУ влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської переправи на території окупованого українського Криму. Ці пороми ворог використовував для військової логістики.
Так, Сили оборони атакували порт "Кавказ" в Краснодарському краї кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".
Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується,
– додали в Генштабі ЗСУ.
Варто додати, що операція була комплексною Окрім ракет Сили оборони атакували російський порт й ударними безпілотниками. Саме дрони уразили ще один нафтовий термінал в Краснодарському краї.
Наслідки успішної роботи ЗСУ в Краснодарському краї – більше в галереї
"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об'єкти, які використовуються для логістики та постачання армії Росії. Далі буде… Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
ЗСУ й ГУР успішно атакували цілі в Криму
- Напередодні, 30 травня, Сили оборони успішно атакували цілі в тимчасово окупованому Криму. Так, ЗСУ уразили 2 пороми, які здійснювали автомобільні перевезення з півострова до порту "Кавказ" в Краснодарському краї. Відомо, що Керченську поромну переправу атакували ракетами ATACMS.
- У ніч проти 30 травня Головне управління розвідки також успішно атакувало російський флот. Так, морські дрони Magura V5 уразили швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець". Спочатку у розвідці повідомили, що уразили 2 катери, але згодом стало відомо, що під ударом опинилося 4 судна.
- До слова, кадри вибухової роботи українських спецпризначенців опублікували у мережі. На них видно, як дрони нищать російські катери.