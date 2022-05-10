Черговий страшний злочин: в Ізюмі під завалами 5-поверхового будинку знайшли тіла 44 цивільних

Російські окупанти знищують Ізюм на Харківщині. Вони зруйнували житловий будинок ще на початку березня й залишили людей під завалами.

Про це 10 травня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п'ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять", – написав Синєгубов.

Найгарячіша точка

Раніше Синєгубов зазначав, що найгарячішою точкою всієї області є Ізюмський напрямок, оскільки там безперервно тривають бої. Окупанти хочуть прорвати оборонні позиції. Додав, що поблизу міста росіяни мають значні втрати.

Ізюм під окупацією

Російські вбивці практично знищили Ізюм. У місті гуманітарна катастрофа: люди не мають ліків, світла, газу, тепла, води та зв'язку. Крім цього, окупанти не дозволяють людям виїжджати на підконтрольну Україні територію.

Очільник ОВА розповів, що рашисти обстрілюють все ракетами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Росіянам не вдалось загарбати Харків, тому вони намагаються "обійти" його. Саме на цьому шляху й розташовується Ізюм. Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомляв, що ситуація не ліпша ніж в Маріуполі.

Крім цього, росіяни цинічно фіксують наслідки своїх атак. Вони звинувачують у злочинах українських військових. Зокрема, рашисти фабрикують доказову бази про нібито злочини ЗСУ.

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Стало відомо, що раніше в місто окупантам допоміг зайти один з представників міської ради. Мовиться про депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Анатолія Фомічевського. Він показав вбивцям незахищений вхід у місто.

Новий наступ

Генштаб Збройних Сил України інформує, що російські вбивці на Ізюмському напрямку стягують матеріально-технічні запаси. Також вони пробують проводити розвідку. Окупанти готуються наступати на таких напрямках:

Ізюм – Барвінкове;

Ізюм – Слов'янськ.

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