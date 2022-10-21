На Черкащині випав перший сніг: казкове відео

У зв'язку з істотним зниженням температури повітря на території України очікували перший сніг. Тож, вже 21 жовтня він випав на Черкащині.

Синоптикиня Наталія Діденко напередодні прогнозувала, що вночі 20 жовтня є ймовірність випадання мокрого снігу в Карпатах, а вранці та вдень – у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина).

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Перший сніг у Черкасах

Черкащани зафільмували казкову подію – в центрі міста пішов сніг. Жителі міста вражені таким явищем у середині жовтня.

Проте, новорічний настрій у місцевих мешканців надовго не затримався. У коментарях зазначили, що вже на ранок 21 жовтня сніг розтанув.

Напередодні, у Карпатах на горі Піп Іван рятувальники зафіксували снігові перемети, які місцями досягають 80 сантиметрів. Співробітники ДСНС закликають наразі утриматись від виходів у високогір'я.

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