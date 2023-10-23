На Черкащині пролунали вибухи, працювала ППО

Під час нічної повітряної тривоги у Черкаській області пролунали звуки вибухів. В ОВА зазначили, що по ворожих цілях працюють сили ППО.

Під час масштабної повітряної тривоги, яка охопила половину українських регіонів, звуки вибухів пролунали на Черкащині.

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Як повідомив керівник ОВА Ігор Табурець, це – робота ППО в області.

До цього у Повітряних силах та в обласній військовій адміністрації місцевих жителів попередили про загрозу ударних БпЛа у регіоні.

Зауважимо, що повітряна тривога звечора ширилась Україною. Поки у південних і центральних регіонах тривала загроза застосування ворогом безпілотників, на Сході окупанти могли застосувати балістичне озброєння.



Так станом на 00:05 24 жовтня виглядала карта повітряних тривог / Скриншот

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