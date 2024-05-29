"Війна вже у твоєму домі": скільки ще цивільних залишилося у Вовчанську

Евакуація з Вовчанська зараз практично неможливо. Але, попри все, цивільних продовжують рятувати.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, у самому Вовчанську залишилася порівняно невелика кількість людей.

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Війна у твоєму домі

За попередніми даними, там перебуває кілька десятків жителів. Здебільшого це люди дуже похилого віку. Також можна припустити, що залишилися "ждуни".

Їхнє життя чимось було пов'язане з Росією. Чи рідні їхні там живуть. Сумно, що пропаганда ось так на них спрацювала. Тепер вона ж наражає їх на шалену небезпеку через російські обстріли,

– розповіла Черненко.

Загалом евакуація з самого Вовчанська вже практично неможлива. Хоч військові продовжують рятувати людей. Місцевим повідомляють через гучномовці, Інтернет про точки збору, після чого цивільних евакуюють до Харкова. А далі – вже в ті місця, які людина назве.

Зараз за добу евакуюють з десяток – кілька десятків людей, якщо говорити про всі напрямки на Харківщині. Деякі люди увімкнули фаталізм, що "буде те, що буде". Не можна так. Якщо у вас там є рідні, то спробуйте їх вмовити виїхати. Сховатися там вже немає де. Війна просто у твоєму будинку,

– наголосила Черненко.

Ситуація на Харківщині: коротко